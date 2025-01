Ein Steiffhase wird an ein kleines Mädchen verschenkt

„Des Einen Leid, des Anderen Freud“, so lautete in diesem Jahr wieder das Motto der beliebten Versteigerung ungeliebter Weihnachtsgeschenke. Auch einige vom Vorjahr bekannte Gesichter waren unter den zahlreichen Ersteigerungswilligen auszumachen. Im großen Sitzungssaal umrundeten Interessenten 79 Objekte, die freiwillige Helferinnen und Helfer der Familienoase Landsberg auf einem langen Tisch hübsch, dekorativ präsentiert hatten. Zweckmäßiges, Erheiterndes, Verschönerndes, Ausgefallenes und Überraschendes, Neues und Originalverpacktes, von dessen Verkaufserlös 20 Prozent an die Familienoase gehen, konnte bereits am Vormittag abgegeben werden. Mittlerweile ist Nikolaus Storz, der die Versteigerung bereits 2024 leitete, ein versierter Auktionator. Mit kleinen, humorigen Anekdoten und Anstoßgeboten brachte er Schwung in die nachmittägliche Veranstaltung.

Icon Vergrößern Es gab wirklich eine große Auswahl. Foto: Hertha Grabmaier Icon Schließen Schließen Es gab wirklich eine große Auswahl. Foto: Hertha Grabmaier

Neben ihm hatten Susanne Daufratshofer, zuständig für eine anschauliche Präsentation am digitalen Flipchart, Petra Rieker als Kassenführerin und Klaus Bünding, der alle Beträge gewissenhaft auflistete, Platz genommen. Evelyn Lichtenstern und Florian Struppe, ebenfalls von der Familienoase, garantierten mit der flotten Übergabe der Objekte einen reibungslosen Ablauf. Nach einem Startangebot von einem Euro galt jedes Handzeichen als weiterer Ein-Euro-Schritt. Im Ein-Euro-Bereich gab es einige Schnäppchen, so ein Reisebügeleisen mit Beutel, einen Liter Doornkaat, den hübschen Bilderrahmen, auch einen kleinformatigen Druck mit Meeresansicht, ein Kinderpuzzle, sowie eine hellblaue Tasche mit Aufdruck, in dem sich ein dazu passendes 500-teiliges San Diego-Puzzle befand. Sogar ein Fotoalbum für 500 9x13 Fotos, fand den Kunden, der einen Euro dafür ausgeben wollte. Socken, die Nikolaus Storz als Wichtelgeschenk erhielt, gefielen ihm zwar gut, hatten aber leider nicht die passende Größe und brachten drei Euro ein. Der Renner waren einige „Exit-Spiele“ von Kosmos, die fast zum Originalverkaufspreis um die zehn Euro weggingen. Hingegen waren elegante, schwarze Damenstiefeletten in Größe 39, auf deren Originalschachtel noch der reduzierte Einkaufspreis von 79,95 Euro stand, für fünf Euro zu haben.

Icon Vergrößern Die Qual der Wahl hatte man im Landsberger Landratsamt. Foto: Hertha Grabmaier Icon Schließen Schließen Die Qual der Wahl hatte man im Landsberger Landratsamt. Foto: Hertha Grabmaier

Eine Tennistasche zum Neupreis von 45 Euro, gab es für sieben Euro. Egal ob Scotch oder Bourbon, Hauptsache Whisky, bei dem lagen die Angebote mit um die zehn Euro etwas höher, als bei Grappa und Wein. Eine besonders rührende Geste kam von einer Dame, die einen Original Steiff Hasen für 21 Euro ersteigert hatte, um ihn dann spontan, einem enttäuschten, kleinen Mädchen zu schenken, dessen Mutter nur bis 20 Euro mitgeboten hatte. Drei bunte Pizzateller, die Manuel von der Familienoase letztes Jahr auf 22 Euro hochpuschte, weil er diese als Geburtstagsgeschenk für seinen Kollegen unbedingt haben wollte, tauchten wieder auf, da sie nie verschenkt wurden. Nun brachten sie nochmals zehn Euro von einer Kollegin. Mal sehen, vielleicht sind sie im nächsten Jahr wieder im Rennen. Für die von Mitarbeitenden der Familienoase verpackten Überraschungspakete mit schriftlichen Hinweiszeichen auf den Inhalt, gab es zahlreiche neugierige Interessenten. Bücher, Spiele, Handtücher, Glaskaraffen, Kerzen, ein 2025-Kalender „Auszeit für Mamas“, alles fand Abnehmer, nur der große Bildband „Volkskunst aus Bali“ blieb übrig. Der Familienhilfe blieb ähnlich wie im Vorjahr, ein Erlös inklusive Spenden von 231,40 Euro. Geschenke