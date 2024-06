Vandalismus in Kindergarten in Landsberg

Unbekannte klettern über Gartenmauer, werfen Eier auf Fassade. Polizei ermittelt.

In der Zeit von Freitag, 27. Juni 19 Uhr bis 28. Juni 7.20 Uhr wurde in dem Kindergarten in der Graf-von-Stauffenberg-Straße in Landsberg randaliert. Unbekannte überkletterten die Gartenmauer und bewarfen dann die Fassaden mit Eiern. Eine Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Landsberg unter 08191 9320 in Verbindung zu setzen. (AZT)