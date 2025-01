VEIT GmbH gratuliert zum erfolgreichen Berufsabschluss

Die VEIT GmbH freut sich, die erfolgreichen Abschlüsse von sechs Auszubildenden bekannt zu geben. Ilies Kruszewski und Yannik Lauterer haben ihre Prüfung zum Industriekaufmann bestanden, Esther Abstreiter ihre Prüfung zur Fachkraft für Lagerlogistik, Nicolas Capitano die Prüfung zum Fachinformatiker für Systemintegration sowie Arlind Luzha und Valerij Bogomolov ihre Prüfung zum Industriemechaniker. Die VEIT GmbH gratuliert den Absolventen herzlich zu ihren herausragenden Leistungen und freut sich, diesen wichtigen Meilenstein in ihrer beruflichen Laufbahn gemeinsam zu feiern. „Es ist uns eine große Freude, die erfolgreichen Absolventen in ihren neuen Karriereschritt zu begleiten. Die Ausbildung bei VEIT bildet eine solide Grundlage für den weiteren beruflichen Werdegang und wir sind stolz darauf, dass diese jungen Talente ihr Wissen und ihre Fähigkeiten bei uns unter Beweis gestellt haben“, sagt Geschäftsführer Christopher Veit.

Besonders erfreulich ist, dass einige Absolventen weiterhin Teil des VEIT-Teams bleiben werden: Frau Esther Abstreiter wird in der Abteilung Logistik tätig sein, Herr Nicolas Capitano in der IT, Ilies Kruszewski im strategischen Einkauf und Herr Arlind Luzha und Herr Valerij Bogomolov werden in der Abteilung Blechbearbeitung ihre Karriere fortsetzen. Das Unternehmen wünscht allen Absolventen weiterhin viel Erfolg und alles Gute für ihre berufliche Zukunft. VEIT GmbH setzt auch in Zukunft auf die Förderung und Weiterentwicklung junger Talente und freut sich darauf, weiterhin Ausbildungsplätze zu bieten.

