Verkehr in Landsberg: Ab Montag ist der Kreisverkehr im Westen gesperrt - und noch mehr

Versinkt Landsberg für die nächsten drei Wochen im Verkehrschaos? Am Montag starten drei Straßenbaumaßnahmen, die für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen und Staus sorgen könnten. Das größte Projekt ist die Fahrbahnsanierung im großen Kreisverkehr im Landsberger Westen, die eine Vollsperrung zufolge hat. Der Verkehr wird über die alte B17 umgeleitet. Gleichzeitig führt die Stadt Ausbesserungsarbeiten auf dem Hauptplatz und in der Holzhausener Straße durch.

Den großen Kreisverkehr im Landsberger Westen nutzen rund 30.000 Fahrzeuge werktags im Schnitt. Auf 330 Meter Durchmesser kommt der im Jahr 2007 freigegebene Kreisverkehr und gilt als größter Deutschlands. Ab Montag wird der Fahrbahnbelag im Kreisverkehr und im weiteren Verlauf der B17 bis zur Anschlussstelle Igling auf einer Länge von rund 4,6 Kilometern grundlegend erneuert. Insgesamt werden rund 125.000 Quadratmeter Asphaltflächen abgefräst und durch etwa 16.800 Tonnen neuen Asphalt ersetzt, teilt das staatliche Bauamt Weilheim mit.

Die Schubkräfte im Landsberger Kreisverkehr sorgen für Spurrillen

Andreas Lenker koordiniert die Maßnahme vonseiten des staatlichen Bauamts. Es sei üblich, die Fahrbahn nach rund 15 Jahren zu sanieren. Im Kreisverkehr komme hinzu, dass starke Schubkräfte wirken, die den Asphalt nach außen drücken und so Spurrillen entstehen lassen. Neben dem Kreisverkehr werden auch die Auf- und Abfahrten erneuert. Überhaupt nutze das staatliche Bauamt die Vollsperrung für weitere Maßnahmen. So wird die Beschilderung ebenso ausgetauscht wie Leitpfosten und Schutzplanken. „Wir erledigen alle Arbeiten, die unter Verkehr gefährlich wären“, sagt Andreas Lenker. Insgesamt seien für das Projekt Kosten in Höhe von rund sechs Millionen Euro veranschlagt.

Die Vollsperrung wird am Sonntag, 28. Juli, ab 20 Uhr in Kraft treten und bis voraussichtlich Sonntag, 18. August, andauern. Die vergleichsweise kurze Dauer für die Sperrung ist laut Andreas Lenker nur deshalb möglich, weil die Arbeiten nicht nur tagsüber, sondern auch in Nachtschichten erfolgen. Es sei gar nicht mehr so einfach, Baufirmen zu finden, die diesen Aufwand in den Ferien betreiben. Während der Sperrung wird für beide Fahrtrichtungen eine Umleitung über Landsberg, Kaufering bis Hurlach eingerichtet. Die Verkehrsteilnehmer auf der A96 werden an anderen Anschlussstellen auf die Sperrung hingewiesen, ebenso gebe es frühzeitige Hinweise auf der B17. „Es wird jedoch dringend empfohlen, wo immer möglich, die Baustelle großräumig zu umfahren“, teilt das staatliche Bauamt mit.

Auf dem Landsberger Hauptplatz wird der Pflasterbelag ausgebessert

Doch nicht nur im Landsberger Westen beginnen am Montag, 29. Juli, Straßenbauarbeiten. Auf dem Hauptplatz und in der Hubert-von-Herkomer-Straße stehen Instandsetzungsarbeiten der Fahrbahn an. Dabei werden fehlerhafte Fugen ausgebessert sowie lockere oder beschädigte Pflastersteine ersetzt. Die Arbeiten werden laut Pressemeldung der Stadt bis voraussichtlich Freitag, 9. August, abgeschlossen sein. Die Sanierungsstellen bleiben im Anschluss bis zum 6. September abgesperrt, um auszuhärten.

Während dieser Zeit wird der Verkehr in östlicher Richtung (von der Katharinenstraße zur Neuen Bergstraße) halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Der Verkehr in westlicher Richtung (von der Neuen Bergstraße zur Katharinenstraße) wird über die Schlossergasse, Hinterer Anger, Sandauer Straße und Von-Kühlmann-Straße umgeleitet. In der Schlossergasse wird eine Ersatzhaltestelle für den Stadtbus eingerichtet.

Vom Montag, 29. Juli, bis voraussichtlich Montag, 12. August, wird zudem die Holzhauser Straße im Landsberger Westen für den Verkehr gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten. Die Umleitung verläuft über den Hindenburgring, den Von-den-Hoff-Platz, die Breslauer Straße und umgekehrt. Für Anliegerinnen und Anlieger ist die Zufahrt laut Pressemeldung der Stadt bis zum „Action-Markt“ frei. Auf dem Geh- und Radweg zwischen Platanenstraße und Hindenburgring wird die Asphaltdeckschicht erneuert, ebenso wie die Fahrbahn zwischen Von-Eichendorff-Straße und Platanenstraße sowie von Platanenstraße und Hindenburgring.

Die Anschlussstelle Landsberg-Ost Richtung Lindau ist seit Freitag wieder freigegeben. Am Donnerstag (Foto) wurden noch letzte Arbeiten erledigt. Foto: Thorsten Jordan

Die Sperrung der Holzhauser Straße erfolgt laut Stadtverwaltung in diesem Zeitraum, da die Arbeiten nur während der Sperrung des Kreisverkehrs im Landsberger Westen durchgeführt werden können. Die Holzhauser Straße sei Teil der Bedarfsumleitungsstrecken U43 und U28 der Autobahn und dürfe unter normalen Umständen nicht vollständig gesperrt werden.

Drei Baumaßnahmen stehen an, eine wurde am Freitag abgeschlossen. Wie berichtet, wurde die Einmündung in die Staatsstraße 2054 im nördlichen Teil der Autobahnanschlussstelle Landsberg-Ost mit einer Ampelanlage ausgestattet. Die Auffahrt in Richtung Lindau/Augsburg wurde im Laufe des Freitags für den Verkehr freigegeben. Die Ampelanlage ist jedoch noch nicht in Betrieb, wie Andreas Lenker sagt. Eine von Polizei und Landratsamts kontrollierte Testphase müsse noch durchgeführt werden. Ob dies während der Sperrung des Kreisverkehrs im Landsberger Westen erfolgen soll, sei noch offen. Spätestens vor den Sommerferien soll die Ampelanlage aber in Betrieb gehen.