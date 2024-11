Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf der A96 bei Landsberg

Nach einem Unfall auf der A96 zwischen Schöffelding und Landsberg staut sich aktuell der Verkehr auf dem Abschnitt in Fahrtrichtung Lindau. Wie die Verkehrspolizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, waren zwei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Der Zusammenprall der beiden Autos hat sich laut Polizei am Montag gegen 16.05 Uhr ereignet. Die beiden beteiligten Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Der Verkehr wird über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Deswegen staut sich der Verkehr in Fahrtrichtung Lindau zwischen der Anschlussstelle Schöffelding und der Anschlussstelle Landsberg Nord. (AZ)