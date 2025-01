Fußgängerin in Landsberg von Auto angefahren

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend, 25. Januar, in Landsberg. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer bog von der Weilheimer Straße in den Reischer Talweg ein und übersah eine 48-jährige Fußgängerin. Die Frau wurde von dem Fahrzeug erfasst und stürzte zu Boden. Nach Angaben der Polizei erlitt sie Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt, jedoch entstand am Fahrzeug Sachschaden. (AZ)

