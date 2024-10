Versprochen, verdoppelt und aufgerundet

Ein voller Erfolg: Am 07. September fand der erste Altstadtflohmarkt im Zelt der Oidn Wiesn statt. Von morgens bis mittags brachten die Aussteller ihre Ware an die Frau oder den Mann. Das Festzelt war durchgehend gut besucht und für den ein oder anderen Besucher entwickelte sich der Flohmarkt zu einer wahren Schatzsuche!

Foto: Manfred Doll

Und ein großes Versprechen hat die VR-Bank Landsberg-Ammersee eG bereits im Vorfeld gegeben: „Wir verdoppeln die eingenommenen Standgebühren und spenden Sie an die Landsberger Tafel!“ Und genau so ist es auch passiert! Insgesamt kamen 438 Euro an eingenommenen Standgebühren zusammen. Die 876 Euro, die versprochen wurden, haben Vorstandsvorsitzender Stefan Jörg und Vorstand Martin Egger kurzerhand noch aufgerundet: auf glatte 1.000 Euro. „Immerhin leisten wir damit einen Beitrag für eine sehr wertvolle Tätigkeit.“, bemerkte Jörg.

Zur symbolischen Scheckübergabe kam Peter Klocker, Vereinsvorsitzender der Landsberger Tafel, nur zu gerne persönlich in der VR-Bank Geschäftsstelle in Landsberg vorbei. Für die größte Genossenschaftsbank in der Region ist die Förderung des Ehrenamts eine Ehrensache. „So haben wir ein reine Win-Win Situation geschaffen. Im Herzen Landsbergs konnten wir mit einer großartigen Veranstaltung ein weiteres Mal die Innenstadt beleben und bei der Landsberger Tafel für die geleistete Arbeit danke sagen!“, so Jörg zum Abschluss der Spendenübergabe.