Versuchter Einbruch in Landsberg

In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Personen mit einem Stein das Fenster einer Firma Am Penzinger Feld einzuschlagen. Offenbar wollten sie in das Gebäude eindringen, wurden hierbei jedoch gestört und flüchteten zu Fuß. Der entstandene Schaden an der Scheibe beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden vermutlich männlichen Personen. (AZ)

