Viel musikalisches Programm zum Patrozinium von Heilig-Kreuz

Mit der Vorabendmesse wurde vor Kurzem nicht nur das Patrozinium der Heilig-Kreuz-Kirche in Landsberg begangen. Zum ersten Mal feierte auch Manuel Reichart den von Orgel und Chorgesang musikalisch umrahmten Festgottesdienst in der zur Pfarrei Mariä Himmelfahrt gehörenden Kirche hoch oben über der Altstadt von Landsberg.

Reichart ist seit 1. September neuer Kaplan für beide Landsberger Pfarreien. In seiner prägnanten Predigt beleuchtete er die Bedeutung des Kreuzes. In früheren Zeiten eher als Strafe gesehen, bedeute es heute, als Zeichen unseres Glaubens, Heilung, Rettung und Erlösung. Für ihn, so der Kaplan, sei das Kreuz das stärkste Zeichen der unendlichen Liebe Gottes. Es bedeute Vergebung der Sünden und zeige den Weg ins Paradies.

An der Orgel hatte der Dekanatskirchenmusiker an der Pfarrei Mariä Himmelfahrt, Winfried Lichtscheidel, Platz genommen. Die im Originalzustand sehr gut erhaltene, barocke Simnacher-Orgel war erst vor ein paar Monaten gefühlvoll saniert und überholt worden und überzeugt jetzt wieder mit wunderbarem Klang ohne irgendwelche Nebengeräusche. Lichtscheidel untermalte Ein- und Auszug der Geistlichkeit und begleitete den Volksgesang.

Der Landsberger Kammerchor wurde vor mehr als 80 Jahren gegründet

Gesanglich besonders festlich wurde es mit dem Landsberger Kammerchor, für den Heilig-Kreuz die kirchliche Heimat ist, wo er vor mehr als 80 Jahren auch gegründet wurde. Zu hören waren zunächst von der Orgelempore aus, Chorsätze aus unterschiedlichen Epochen, von dem Ensemble unter der Leitung von Silvia Elvers hervorragend interpretiert. Zu Herzen gehend war unter anderem das Engelsterzett „Hebe deine Augen auf“ aus dem Elias-Oratorium von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Die Frauenstimmen sangen den Chorsatz inbrünstig und sehr gefühlvoll.

Im Verlauf der Messfeier wanderte der Chor nach unten, Sängerinnen und Sänger postierten sich in großem Rund um das Kirchenschiff. Silvia Elvers dirigierte von der Mitte des Mittelgangs aus, abwechselnd nach links und rechts, nach hinten und auch nach vorn, wo Veronika Sax mit ihrem Saxofon für besondere musikalische Lichter sorgte. Absoluter, gefühlvoller, zu Herzen gehender Höhepunkt waren einige Strophen von „Nun ruhen alle Wälder“, einem geistlichen Abendlied des evangelisch-lutherischen Theologen und Dichters Paul Gerhardt.