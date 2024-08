Volle Fahrt voraus: Landsberger Kreisverkehr ab Montag wieder befahrbar

Zehn Minuten länger schlafen, können am Montag, 19. August, diejenigen, die in den vergangenen Wochen aufgrund der Baustelle am großen Kreisverkehr in Landsberg mehr Zeit für ihre Autofahrt einplanen mussten. Wie das Staatliche Bauamt Weilheim bekannt gibt, finden zurzeit die abschließenden Arbeiten statt, sodass laut Pressesprecher Michael Meister spätestens am Sonntagabend der Verkehr wieder wie geplant durch den Kreisverkehr rollen könne.

„Allgemein möchte das Staatliche Bauamt Weilheim ein ganz großes Lob an alle beteiligten Baufirmen aussprechen, da eine solche Baumaßnahme in dieser kurzen Zeit nur funktionieren kann, wenn wirklich alle Beteiligten gut zusammenarbeiten“, so Meister. Drei Wochen hatten die Bauarbeiten angedauert und bereits in den ersten Tagen für Verdruss bei den Autofahrerinnen und Autofahrern, aber auch in den Gemeinden gesorgt, durch die der Verkehr umgeleitet wurde.