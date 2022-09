Landsberg

Vor 150 Jahren: So kam die Eisenbahn in den Landkreis Landsberg

Plus Landsberg kämpft vergebens um einen direkten Anschluss an die Bahnlinie zwischen München und Buchloe. Vor 150 Jahren fährt der erste Zug über Kaufering in die Stadt. Das wird am 2. Oktober mit Sonderfahrten gefeiert.

Von Thomas Wunder

Wäre es nach Landsbergs Bürgermeister Johann Georg Arnold und seinen Magistratsrat gegangen, dann würde die Bahnlinie zwischen München und Buchloe heute über Landsberg führen. Mittlerweile ist man in der Stadt wohl über den Anschluss an die Autobahn froh, doch im Jahr 1870 war die Nachricht, dass die Bahntrasse über Kaufering geführt wird und Landsberg nur über eine Stichbahn Anschluss erhält, eine Katastrophe. Am 1. November 1872 fuhren die ersten Züge von Buchloe über Igling und Kaufering nach Landsberg. Das Jubiläum „150 Jahre Eisenbahn im Landkreis“ ist am Sonntag, 2. Oktober, Anlass für drei Sonderfahrten mit einer Dampflokomotive und ein Bahnhofsfest am Bahnhof Landsberg.

