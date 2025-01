Vorsorge nach Maß im Hospizverein

Zur Würde des Menschen gehört sein Recht, über sich selbst zu bestimmen. Dieses Recht kommt ihm auch dann zu, wenn er einen entsprechenden Willen nicht mehr selbst ausdrücken oder durchsetzen kann. Selbstbestimmt, also frei, in allen Lebenslagen: Diesem Ziel dient eine Patientenverfügung zusammen mit der Vorsorgevollmacht. Am 22. Januar fand der erste von mehreren öffentlichen Vorträgen des Hospiz- und Palliativvereins Landsberg am Lech e.V. zu diesem Thema direkt in der Geschäftsstelle statt. Zahlreiche Besucher folgten der Einladung in der Presse und in den sozialen Medien. Der Vortragsraum, der circa 30 Personen Platz bietet, war vor dem Start der Veranstaltung - zur großen Freude der Referenten - schnell voll belegt.

An diesem Abend informierten die Hospizbegleiter und PV-Berater für Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht Gerd Plotz, vormals Rechtspfleger im Amtsgericht Landsberg, und Erich Püttner, Berater für Advanced Care Planning (ACP), routiniert und lebendig zu Fragen wie: Was ist eine Patientenverfügung? Was ist der freie Wille? Warum ist eine Vollmacht besonders wichtig? Die erfahrenen Referenten gingen schließlich auch auf individuelle Fragen aus dem Publikum ein. Am Ende der fast zweistündigen Veranstaltung kamen viele positive Rückmeldungen.

Weitere Termine sind an diesem Ort am 23. April, 23. Juli und 22. Oktober geplant. Eine individuelle Beratung und Hilfestellung beim Erstellen der nötigen Unterlagen kann auf Nachfrage kostenlos von den PV-Beraterinnen und Beratern des HPV erbracht werden. Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Vereinbarung von Terminen gibt es unter www.hpv-landsberg.de.

