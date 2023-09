„Wählen! Aber wen?“ Menschen mit Behinderung stellen Fragen

Plus Menschen mit Behinderung befragen bei einem Infoabend in Landsberg Politiker zur Landtagswahl. Das Angebot wird gut angenommen.

„Wählen! Aber wen?“ lautete das Motto des Infoabends in der Wandelhalle des Sportzentrums, den die Lebenshilfe Landsberg zusammen mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung im Landkreis Landsberg, Regens Wagner Holzhausen und den IWL Werkstätten organisiert hatte.

Anton Baur (Bayernpartei), Thomas Buck (Die Partei), Susanne Droth ( Freie Wähler), Landrat Thomas Eichinger ( CSU), Peter Münster (für die FDP im Bezirkstag), Thomas Musil ( AfD), Amir Sahuric ( SPD) und Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel (Grüne) beantwortete über zwei Stunden Fragen, die Menschen mit Behinderung zuvor gesammelt hatten. Manche trugen diese selbst vor, andere Fragen wurde von den Moderatorinnen Eugenia Schimpf von der Bewohner-Vertretung der Lebenshilfe sowie Alexandra Beckmann von IWL vorgebracht. Die Themen unterschieden sich in Teilen nicht von denen, die derzeit allen Bürgerinnen und Bürgern unter den Nägeln brennen, wie sozialer Wohnungsbau oder der Ausbau des ÖPNV.