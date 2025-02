Warm anziehen: Die Schneekönigin in Landsberg

Die Kinder von heute dürften wohl eher mit der Eiskönigin aus dem Disney-Film als mit der Schneekönigin aus dem Märchen von Hans Christian Andersen vertraut sein. Doch das hindert sie nicht daran, ins Sportzentrum Landsberg zu ziehen.

Für die Schneekönigin haben sie sich besonders schick gemacht: Eisblau ist (selbstverständlich) die Farbe des Tages, überall glitzert es und das ein oder andere Köpfchen schmückt eine Krone. Ihre warmen Winterstiefel haben sie ausgezogen und ordentlich unter ihre Stühle gestellt. Geliebte Kuscheltiere sind natürlich auch dabei. Manche Kinder haben es sich bereits auf dem Schoß von Mami oder Papi gemütlich gemacht – so ist die Sicht auf die „vereiste“ Bühne nun mal am besten. Andere wiederum spielen – bis es losgeht – noch eine letzte Runde Fangen.

Die „Schneekönigin“ (Snedronningen im Dänischen) ist wohl das bekannteste Werk des Dänen Hans Christian Andersen. Erstmals veröffentlicht wurde das Märchen 1844 und ist (wie so oft) ziemlich düster. Eher nichts für Kinder. Doch wie sehr sich der Zeitgeist inzwischen gewandelt hat, wurde in Landsberg einmal mehr deutlich. Hier wurde das amüsante und zugleich nachdenkliche Schauspiel von einem Publikum aus allen Altersschichten begeistert gefeiert. „Wir gehen auf eine wilde und farbenfrohe Reise voller unerwarteter Begegnungen. Wir fühlen eine Freundschaft, die alle Grenzen überschreitet, verlieben uns in ein lebendig gewordenes Kuscheltier und verstehen eine Schneekönigin, die uns entgegen aller Erwartungen tief in ihr Herz schauen lässt“, so Carolin Pommert (Regie und Choreografie) über das Musical.

Gerda (Celine-Denise Unden) erhält bei der Suche nach Kay unerwartete Hilfe. Foto: Thorsten Jordan

In der Geschichte sind Gerda (Celine-Denise Unden) und Kay (Devin Reh) unzertrennliche Freunde. Bis eines Tages ein Wintersturm über ihre Stadt aufzieht. An diesem Abend erzählt Gerdas Mutter (Alicia Wagner) den beiden zum ersten Mal die Geschichte einer magischen Königin, der Herrscherin über Frost und Eis: der Schneekönigin (Asya Pritchard). Kaltherzig und selbstsüchtig soll sie sein. Es sind schon Menschen spurlos verschwunden – in einer Nacht wie dieser. So auch Kay. Gerda begibt sich auf die Suche und landet in einer magischen Welt voller Überraschungen. Dort trifft sie auf schräge Gestalten und unerwartete Helfer (Lisa Marie Breithaupt, Niklas Schinke, Oliver Kleppel). Alles, nur um Kay aus der eisigen Welt der Schneekönigin zu retten.

Was einst mit vier Menschen und einer Idee begann, hat sich mittlerweile zum Marktführer im Segment der Tournee-Familienmusicals entwickelt. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat das Theater Liberi mit seinen Musicals bereits über zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert. Die Basis sind stets berühmte Kinderbuch-Klassiker, die neu und modern interpretiert sowie inszeniert werden.