Warum das Kino-Open-Air am Rossmarkt heuer nicht stattfindet

Das Kino-Open-Air am Rossmarkt gehört zum Landsberger Sommer. Spötter sagen, wenn die Familie Gilk unter freiem Himmel ihre Filme zeigt, dann ist Regenwetter angesagt. Doch die Veranstaltung lockt mitunter an die 700 Besucher an, Filme sind Wochen vorher schon ausgebucht. Wie beliebt das Open Air ist, zeigte sich in den vergangenen Tagen. Vielfach wurde an unsere Redaktion die Frage herangetragen, warum heuer nicht darüber berichtet wird. Die Antwort ist einfach: Das Kino-Open-Air findet nicht statt. Warum, darüber hat unsere Redaktion mit Kino-Betreiber Rudolf Gilk gesprochen.

