Was die Dauer von Bebauungsplanverfahren beeinflusst

Oft dauert es, bis ein Bauvorhaben tatsächlich umgesetzt wird. Ein Beispiel ist das ehemalige Uniper-Gelände im Landsberger Osten, wo ein modernes Wohngebiet entstehen soll: Während der Projektentwickler möglichst bald loslegen möchte, verweist die Stadtverwaltung auf mehrere andere Bebauungspläne in Bearbeitung. Deutlich schneller voran geht es hingegen mit der Kita Katharinenager, was zum Teil Anwohnerinnen und Anwohner skeptisch beäugen: Erst Ende vergangenes Jahres wurde bekannt, dass neben dem Staatlichen Hochbauamt eine neue Einrichtung vorgesehen ist, doch schon in einem Monat sollen Buben und Mädchen auf dem Grundstück in Containern betreut werden. Unsere Redaktion hat bei der Stadtverwaltung nachgefragt, welche Faktoren die Dauer der Verfahren beeinflussen.

Dominik Stenzel