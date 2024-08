Was gibt es Neues in der Langen Kunstnacht?

Mitte September findet in Landsberg die 24. Lange Kunstnacht statt. Das Programm und Konzept sind erprobt, altbekannt und durch die Kreativität der Künstlerinnen und Künstler gibt es wieder viele neue Dinge zu bestaunen. Rund einen Monat dauert es noch, bis wir wieder durch die ganze Stadt flanieren können und dabei in fast jedem Geschäft Kunst erleben dürfen. Von der Altstadt zum Papierbach wird sich Landsberg auch dieses Jahr wieder mit Kunstprojekten füllen. „Egal ob Fußgängerzone, Galerien, Geschäfte oder Cafés – ganz Landsberg ist auf Kunst eingestellt. Auf wohl einmalige Weise verknüpft die Lange Kunstnacht die Lust am Flanieren und Feiern mit Kunstgenuss. Das Programm deckt ein weites Feld ab. Von Malerei und Zeichnung über Skulptur, Kunsthandwerk und Fotografie bis hin zu Performance, Musik und Aktion“, sagt Oberbürgermeister Doris Baumgartl. „An diesem Abend präsentieren sich die Gassen und Plätze unserer wunderschönen Stadt als Gesamtkunstwerk.“

Icon Vergrößern Die Alte Bergstraße in der Kunstnacht: Flanieren, Staunen und Genießen. Foto: Thorsten Jordan, Archivbild Icon Schließen Schließen Die Alte Bergstraße in der Kunstnacht: Flanieren, Staunen und Genießen. Foto: Thorsten Jordan, Archivbild

Einige Darstellende und Aktivitäten im Rahmenprogramm waren bereits letztes Jahr vertreten. Das Stelzenduo Hochformat wird als Teil seines Walkingacts „Illumina“ in märchenhaft beleuchteten barockartigen Kostümen durch die Altstadt wandern. Eine ganze andere Form von Licht bringt wiederum der Kinder- und Jugendförderverein Zirkusvirus ins Spiel. Ihre Feuertruppe „Flamo Circo“ präsentiert am Vorderanger, Roßmarkt und Hauptplatz eine Tanz- und Jonglage-Aufführung, die am späten Abend besonders beeindrucken will. Wer lieber selbst tanzen will, kann dies ab 21 Uhr im Stadttheater machen. Dort gibt es den passenden Sound im Foyer.

Icon Vergrößern In der Zederpassage wird die Lounge von Iris Frei gerne besucht Foto: Sandra Lutzenberger Icon Schließen Schließen In der Zederpassage wird die Lounge von Iris Frei gerne besucht Foto: Sandra Lutzenberger

Mehr als 60 teilnehmende Kunstschaffende, Künstlergruppen, Geschäfte, Gastronomiebetriebe und andere Räumlichkeiten, ein breites Programm aus Ausstellungen bildender Kunst, Performances und Musik sind laut dem Team des Kulturbüros geboten. Schauen, Staunen, Genießen, Nachdenken, Feiern oder Bummeln durch die Altstadt und das neue Quartier am Papierbach ist das Motto dieser Nacht und bietet Raum für spannenden Austausch und inspirierende Begegnungen. Und Landsberg bietet den passenden und idealen Raum für das Zusammenwirken von zeitgenössischer Kunst, historischen und modernen Räumlichkeiten und der besonderen Atmosphäre dieser Nacht.

Icon Vergrößern Blaulicht vom Historischen Rathaus. Was wohl in diesem Jahr geboten ist? Foto: Thorsten Jordan, Archivbild Icon Schließen Schließen Blaulicht vom Historischen Rathaus. Was wohl in diesem Jahr geboten ist? Foto: Thorsten Jordan, Archivbild

Einzelne dieser Künstler stellen wir in einer kleinen Serie noch vor, aber auch das Rahmenprogramm hat es in sich. Hier eine kurze Auswahl: Historisch durch eine kostenlose Führung durch das Klostergebäude und die geheimnisvolle Gruft des Ursulinenklosters. Neu im Programm: Die Stadtverwaltung stellt ihren Lichthof in der Katharinenstraße vier verschiedenen Chören zur Verfügung, die dort bis 21 Uhr jeweils zur vollen Stunde vier eigene Konzerte halten werden. Zu hören sind das Vocalensemble Landsberg, Trinitá, die Abendklasse der städtischen Sing- und Musikschule, sowie die Chorwerkstatt Windach. Der Innenhof des Historischen Rathauses wird hingegen der Folk-Musik gewidmet sein. Das akustische Trio „Tree“ will dort mit Gitarre, Kontrabass, Geige und Gesang zeigen, dass auch eine kleine Besetzung große Klangvielfalt produzieren kann. Viele ihrer Lieder kommen aus dem amerikanischen Raum, aber auch Spanische, Deutsche und bayrische Texte sind zu hören.

Während im Hof des Rathauses Musik erklingt, können im Foyer der Rathausgalerie die Gemälde der Künstlergilde Landsberg Ammersee betrachtet werden. „Blue Night“ ist der Name der Ausstellung, die mit ihrer großen Bandbreite an Werken Besucher in eine mystische Welt verführen und emotional berühren will. Auch der Regionalverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Oberbayern ist präsent und bestückt mit seiner Ausstellung „GEMS“ die Zedergalerie.. Es handelt es sich dabei um eine Sammlung der Lieblingskunstwerke der Mitglieder, ihrer persönlichen „Juwelen“. Der Kunstverein Landsberg stellt in der Säulenhalle aus, unter der Idee „Kunst vereint“. Eine bunte Mischung von Malerei, Skulptur und Zeichnungen soll eine Verbindung zwischen Besuchenden und Kunstschaffenden formen.

Nicht mit Stift oder Pinsel, sondern mit der Kamera „malt“ hingegen Fotografin Tanja Hust, die ihre „Traumbilder“ bei Hofart am Vorderen Anger präsentiert. Ihre Spezialität ist Fotos, die weniger aussehen wie direkte Abbilder der Wirklichkeit und mehr wie vage Fantasien oder Erinnerungen. Ähnlich traumartig sind die Cyanotypie-Fotografien von Peter-Wilson, die im Kunsthaus Grimme zu sehen sein werden. Peter Wilson stellt zudem im Rahmen des Ellinor Holland Kunstpreises in der VR-Bank Landsberg-Ammersee aus. Maler Ernst Heckelmann ist mit „Schäume und Brandungen“ in der Meister-Geigenwerkstatt Chaubard zu sehen.

Icon Vergrößern Geigenbau Chaubard präsentiert auch heuer wieder: Ernst Heckelmann Foto: Thorsten Jordan, Archivbild Icon Schließen Schließen Geigenbau Chaubard präsentiert auch heuer wieder: Ernst Heckelmann Foto: Thorsten Jordan, Archivbild

Und auch die Schüler und Schülerinnen des Ignaz-Kögler-Gymnasiums zeigen dieses Jahr ihr Können. Fasziniert von optischen Täuschungen haben sie sich entschieden, für die Kunstnacht ihre eigene optische Kunst zu erschaffen. Ausstellungsort ist der Brillenladen Optik Hackenberg.

Die 24. Kunstnacht findet am Samstag, dem 21. September, von 18 bis 23 Uhr statt. Das vollständige Programm kann unter www.lange-kunstnacht.de gefunden werden und Broschüren werden zum Zeitpunkt der Veranstaltung an teilnehmenden Örtlichkeiten ausgelegt werden.