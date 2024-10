Was kostet die Sanierung des Heilig-Geist-Spitals in Landsberg?

Das Pflegeheim der Heilig-Geist-Stiftung ist vor sechs Jahren in das benachbarte neue Gebäude der Caritas gezogen. Seitdem stehen die Räume im ehemaligen Jesuitenkolleg größtenteils leer. Das soll sich ändern und 24 Wohnungen geschaffen werden. Im Stadtrat informierte Kämmerer Alexander Ziegler über die vorläufige Kostenberechnung und wie die Maßnahme finanziert werden soll.

In der Stadtratssitzung Ende Juli hatte das mit der Gebäudeplanung beauftragte Architekturbüro Schrammel Architekten aus Augsburg eine erste Planung vorgestellt. Demnach stehe in einem ersten Schritt eine Schadstoffsanierung an, danach die Umnutzung des bisherigen Pflegeheims in Wohnungen. Mitte Juli waren die Gesamtkosten für das Projekt auf 22 Millionen Euro geschätzt worden. Jetzt seien rund 750.000 Euro dazugekommen, wie Alexander Ziegler sagte. Die Kosten würden sich aus der Schadstoffsanierung (etwa 1,5 Millionen Euro) und der eigentlichen Sanierung (21,2 Millionen Euro) zusammensetzen.

Auch die Spitalstiftung könnte einen Teil der Finanzierung übernehmen

Ende Juli war die Verwaltung davon ausgegangen, dass rund elf Millionen Euro an Zuschüssen generiert werden können. In der jüngsten Sitzung nannte Ziegler die Städtebauförderung, die Wohnbauförderung und den Denkmalschutz als mögliche Zuschussgeber. Außerdem, und dazu berechtigte der Stadtrat die Verwaltung jetzt einstimmig, wird ein zinsverbilligten Darlehens aus dem kommunalen Wohnraumförderungsprogramm in Höhe von 4,5 Millionen Euro aufgenommen. Die verbleibende Summe müsste über Eigenmittel oder Darlehen finanziert werden. Die Finanzierung könnte vollständig über die Spitalstiftung erfolgen, wobei die öffentlich nutzbaren Bereiche zu einem angemessenen Mietzins an die Stadt vermietet werden könnten.

Die Planungen sehen 24 Wohneinheiten vor, in unterschiedlichen Größen zwischen 30 und 130 Quadratmetern. In den bereits ausgebauten Dachflächen des historischen Dachstuhls konnten zusätzlich vier Einheiten eingeplant werden. Im Erdgeschoss ist ein öffentlicher Teilbereich für Veranstaltungen und Senioren ausgewiesen, im Obergeschoss für Veranstaltungen und Ausstellungen. In einem ersten Schritt soll eine Schadstoffsanierung erfolgen. Fassaden sind laut den Planern asbesthaltig, Dachstühle und Holdecken beschädigt, zudem wurden in der Vergangenheit auch kontaminierte Füllmaterialien verwendet.

Wie Alexander Ziegler in der Stadtratssitzung sagte, sollen fertige Planung und fertige Kosten im Dezember vorgestellt werden. Schon jetzt beauftragte der Stadtrat die Verwaltung, auf der Basis der vorgestellten Planung, die Förderung zu beantragen.