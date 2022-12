Wechsel beim Projekt "Alt hilft Jung" in Landsberg

Plus Das Projekt „Alt hilft Jung“ unterstützt Schülerinnen und Schülern im Kreis Landsberg. Jetzt werden neue Mentoren gesucht.

Seit 2007 gibt es das Projekt „Alt hilft Jung“ (AhJu) des Landsberger Awo-Mehrgenerationenhauses. Dabei helfen Mentorinnen und Mentoren – zum Beispiel pensionierte Lehrer, Ausbildungsleiter oder Handwerksmeister – über schwierige Phasen in der Schule hinweg, etwa mit Lernpatenschaften. Dieter Schmid aus Landsberg war von Anfang an dabei. Jetzt macht er Schluss und blickt zurück.