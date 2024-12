Weihnachten in der JVA Landsberg: Wenn harte Männer weinen

Wenn am Heiligen Abend im Kreis der Familie die Geschenke ausgepackt werden, Kinderaugen glänzen und Eltern und Großeltern glücklich sind, ist es in so mancher Zelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Landsberg ganz still. Getrennt von der Familie durchleben viele Gefangene in diesen Stunden ihre schlimmste Zeit. Stunden, in denen ihnen ihre Situation wohl am deutlichsten vor Augen geführt wird. Unterstützung erhalten sie an Weihnachten von Gefängnisseelsorger Markus Martin. Er ist seit September in Landsberg tätig, davor war er zehn Jahre in der JVA in Kempten. Er hat mit unserer Redaktion über die Weihnachtszeit in einem Gefängnis gesprochen.

