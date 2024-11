Weltladen Landsberg sammelt neue Impulse

Am Samstag, 26. Oktober, unternahmen die aktiven und ehemaligen ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Weltladen Landsberg als kleines Dankeschön für ihre Arbeit einen Ausflug nach Freising. Erste Station war ein Besuch des FAIR-Handelshaus Bayern in Haimhausen-Amperpettenbach. Bei einem Rundgang durch die älteste FAIR-Handelsgenossenschaft in Deutschland erfuhren die Besucher mehr über die Vertriebswege bei der Warenversorgung der Weltläden. Das Handelshaus hat in den letzten Jahren die Führung von insgesamt 15 Weltladen-Filialen in Bayern übernommen. Seit 2024 verfügt das Handelshaus auch über einen neuen Online-Shop. Die Besucher konnten sich in den modernen Räumen über das große Angebot in den Bereichen Lebensmittel, Wohnen & Leben, Schön & Chic und auch Beauty & Wellness informieren und Anregungen sammeln für das Warenangebot im Weltladen.

Weiter ging es zu einem Besuch des Weltladen in Freising, zu dem der Landsberger Weltladen enge Kontakte pflegt. In der Altstadt von Freising liegt der hübsche Laden mit einem eignen Raum für Kaffee und Lebensmittel. Bei einer Tasse Kaffee und Gebäck konnten sich die Besucher mit den Mitarbeiterinnen über das Angebot an Waren austauschen.

Ein gemütliches Mittagessen wurde dann für persönliche Gespräche unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt, bevor es zur Besichtigung des Freisinger Doms und der Krypta ging. Ein ganz besonderes Kunstwerk - die der Schutzmantelmadonna gewidmete Kapelle nahe des Diözesanmuseums - fand großes Interesse. Zum Abschluss wurden die gesammelten Eindrücke noch in einem schönen Freisinger Café diskutiert. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich schon auf viele Weltladen-Kunden in der Adventszeit, in der schöne Artikel zum Verschenken und Schmücken angeboten werden.