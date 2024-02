Eine Petition ist geplant: Widerstand gegen Montagsdemo

Der Widerstand gegen die motorisierten Montagsdemos in Landsberg wächst. Jetzt gibt es ein Informationsblatt dazu.

Viele Landsberger und Landsbergerinnen hatten am Donnerstagmorgen ein Informationsblatt in ihrem Briefkasten. Ein Treffen gegen die Montagsdemos ist hier das Thema, denn viele Bewohnerinnen und Bewohner in der Altstadt finden die motorisierten Demos, die zurzeit jeden Montag in der Altstadt mit den Anhängern von Rolf Kron, Landwirten und Autofahrern stattfinden, sehr störend.

Die Initiatoren eines Bürgerforums wenden sich deshalb nun an alle Geschäfte, Bewohner und Haushalte in der Innenstadt. Ein Treffen für Montag ist geplant, um diese Art der Demos in der Innenstadt künftig zu verhindern. Die "motorisierten Montags-Krawall-Lärm-Demos" seien bis Juli, also an 20 Montagen, angemeldet, und das Bürgerforum halte diese "beabsichtigt provokanten Demos in den engen Straßen für gesundheits- und geschäftsschädigend und sehr belastend für alle Bewohner, Groß und Klein, ebenso für alle Tiere".

Jetzt werden Unterschriften gegen die Demos mit Fahrzeugen gesammelt

Auch außerhalb der Innenstadt seien die Anwohner sehr gestresst. Man habe dies bereits angezeigt, und das habe bisher keine Wirkung gezeigt. Deshalb wolle man eine Lärm- und Verkehrsbelästigungsbeschwerde einreichen. Und mit vielen Unterschriften gegen den Fahrzeugeinsatz mit einer Petition vorgehen. Bei einem Treffen am Montag, 19. Februar, ab 18.30 Uhr im griechischen Lokal Cap Sounio wolle man das Thema besprechen. Landrat und Oberbürgermeisterin werden von den Initiatoren des Bürgerforums eingeladen, bei diesen Demonstrationen in die Stadt zu kommen. Die Veranstalter der Montagsdemo haben auch von der jüngsten Demo ein Video auf YouTube erstellt, dort sehe man, so das Bürgerforum, auch, wie ein City-Roller-Fahrer und eine andere Anwohnerin der Altstadt behandelt werden.

Dieses Infoblatt lag in vielen Landsberger Briefkästen. Foto: Privat

Von der Polizei Landsberg war zu erfahren, dass die nächste Demo von Rolf Kron wohl nicht mehr den Weg durch die Innenstadt gehen wolle. Am kommenden Montag führe der Weg über die Neue Bergstraße, die Münchner Straße bis zur Waldorfschule. Der Streckenverlauf könne sich aber jede Woche ändern. Außer den Demonstranten scheinen Bürgerinnen und Bürger montags die Innenstadt zu meiden. Beim Landratsamt gibt es am Freitag eine Auskunft, welche Demonstrationen für Montag angemeldet sind. Bislang gehe das Demonstrationsrecht vor, heißt es. Weitere Informationen über andere Demos gebe es bisher nicht. Bislang ist die Altstadt bei den Demonstrationen fast menschenleer gewesen.

Was sagen die Politiker zu den motorisierten Montagsdemos?

Landrat Thomas Eichinger (CSU) sagt, dass das Landratsamt das Grundrecht des Demonstrationsrechts in jedem Fall beachten müsse. "Solche Veranstaltungen müssen, wenn nicht verfassungswidrig, zugelassen werden." Das ist ein geschützter Bereich. Man sei nicht vordergründig für den Inhalt der Veranstaltung zuständig, diesen müsse man nicht genehmigen. Wenn es bei diesen Demonstrationen zu Vorfällen kommt, sei die Polizei dafür zuständig, das zu verfolgen. Aktuell gibt nach der Montagsdemo vergangene Woche zwei Anzeigen. Eine zum Thema Beleidigung und eine andere von einer Gastronomin, die sich beleidigt fühlt und gegen ein Video vorgeht, das ohne ihre Zustimmung veröffentlicht wurde.

Gegen eine Demonstration zu Fuß haben die Landsberger nichts. Wie die motorisierte Demonstration aber für kranke Menschen ist, erzählt die 60-jährige Christine Siegwardt. Sie ist seit zwölf Jahren chronisch krank und hat oft Schmerzen. Das Trommeln, Hupen und die großen Traktoren, die meistens noch nicht mal aus dem Landkreis Landsberg seien, störe sie massiv. "Da laufen Leute, die sich gegen Impfungen aussprechen, die gar nicht mehr aktuell sind, und ein Herr Kron als Mediziner geht durch die Innenstadt, in der Kleinkinder, alte und kranke Menschen durch den Lärm gestört werden." Das könne doch nicht sein. Auch eine Gastronomin (die bereits Anzeige erstattet hat) ist entsetzt über die neuen Montagsdemos. "Das ist nur noch Krach und Provokation. Was die Demonstranten zu sagen haben, hört man doch gar nicht mehr." Sie hält diese Demos für grob geschäftsschädigend. "Was sollen unsere Gäste oder die Touristen im Sommer denken."

Auch der Dritte Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) hat das Informationsblatt erhalten. Er vertritt gerade die Oberbürgermeisterin. Die Stadt äußere sich nicht zum Inhalt von angemeldeten Demonstrationen, soweit diese auf dem Boden des Grundgesetzes stattfinden und damit auch unter seinem Schutz stehen. "Ob ich als Bürgermeister, die auf einer Demonstration vertretenen Meinungen teile, wird niemals Grundlage für Beschränkungen oder Einschränkungen sein", so Bredschneijder. Bei berechtigten Interessen von Anwohnern und Gewerbetreibenden sehe sich die Stadt durchaus in der Verpflichtung, das Landratsamt als alleine entscheidende Behörde auf diese Interessen hinzuweisen. Der Kontakt zwischen Stadt und Landkreis funktioniere dabei sehr gut.

Bredschneijder weiter: "Aktuell ist Traktoren die Durchfahrt durch die Altstadt erlaubt. Das ist uns für die wenigen, noch aktiven landwirtschaftlichen Betriebe auf dem Stadtgebiet auch wichtig. Gleichzeitig wissen wir, dass große Mengen an Schwerlastverkehr für die teils sehr alten Gebäude im Stadtzentrum eine enorme Belastung sein können. Viele wurden zu Zeiten erbaut, als die Verkehrsbelastung noch in einzelnen Pferden gemessen wurde. Wir beobachten das sehr genau und bitten auch Anwohner, die eventuelle Schäden an ihren Häusern beobachten, uns das mitzuteilen. Sollte sich herausstellen, dass eventuelle Beschädigungen auf die plötzliche starke Belastung an den Montagen zurückzuführen sind, könnte es erforderlich werden, dem Stadtrat vorzuschlagen, die Durchfahrt für Traktoren generell nicht mehr zu gestatten." Das gehe bedauerlicherweise nur allgemein, eine Einschränkung "zu Demonstrationszwecken" ist rechtlich nicht möglich. "In diesem Sinne hoffen wir darauf, dass die an den Fahrten teilnehmenden schweren Fahrzeuge sich gegenüber den Landsberger Landwirten solidarisch verhalten."

Der Architekt Joachim Wahlich (rechts) ist Hauseigentümer in der Schlossergasse, in der ein Leck in einer Gasleitung repariert wurde. Foto: Thorsten Jordan

Konkrete Auswirkungen hatte die Montagsdemo möglicherweise in der Schlossergasse. Dort wurde am Donnerstag ein Leck in einer Gasleitung repariert. Der Architekt Joachim Wahlich, Hauseigentümer in der Schlossergasse, sieht einen Zusammenhang. Er hält es für möglich, dass die schweren Fahrzeuge der Auslöser für die beschädigte Leitung waren. Die Infrastruktur in der Gasse sei in die Jahre gekommen und daher anfällig. Wahlich ist froh, dass er das Leck rechtzeitig bemerkt hat, weil die Heizung ausgefallen war. "So konnten wir Schlimmeres verhindern."