Wie gelingt die Verkehrsberuhigung in Landsbergs nördlicher Altstadt?

In Landsbergs nördlicher Altstadt soll die Aufenthaltsqualität gesteigert werden. Bürgerinnen und Bürger werden an den Planungen beteiligt. Bei einem abschließenden Workshop hatte sich ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich als bevorzugte Variante herauskristallisiert. Schließlich sprach sich in einer Sitzung im Dezember auch der Stadtrat mehrheitlich dafür aus, dieses Konzept zu verfolgen – wobei einige Mitglieder des Gremiums in einer Fußgängerzone im Vorderanger eine große Chance gesehen hätten. Bis zur endgültigen Umsetzung soll die Rahmenplanung nun mit temporären Maßnahmen weitergeführt werden.

Das weitere Vorgehen wurde in einer Sitzung den Stadträtinnen und Stadträten erläutert. Zur Ideenfindung für temporäre Maßnahmen wurde laut Sitzungsvorlage ein Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler des Ignaz-Kögler-Gymnasiums (IKG) ausgerufen. Dabei hatten sie die Möglichkeit, ihre Vorstellungen für neue Ausstattungselemente in der Altstadt in Modellen und Collagen zu entwerfen und zu präsentieren.

Eine deutliche Verkehrsberuhigung soll erreicht werden

Gewerbetreibende sollen nun aktiv in den Prozess eingebunden werden, so soll es einen Workshop geben. Ideen für die Interimsgestaltung könnten auf diese Weise gemeinsam entwickelt werden. Ziel ist es, bereits vor dem eigentlichen Umbau eine deutliche Verkehrsberuhigung und Aufwertung der nördlichen Altstadt zu erreichen. Dafür soll der Fokus auf den Vorderen Anger und den Hinteren Anger gelegt werden.

Der Stadtrat beauftragte die Verwaltung einstimmig damit, einen Förderantrag bei der Regierung von Oberbayern zu stellen, um das Büro Dragomir Stadtplanung mit der Ausarbeitung der Interimslösungen und der Durchführung eines Kreativworkshops zu beauftragen. Das Büro hat bereits das Projekt auf dem Weg zum Rahmenplan für die Aufwertung der nördlichen Altstadt betreut. Laut einem Zeitplan in der Sitzungsvorlage könnten die temporären Maßnahmen im Frühjahr 2025 umgesetzt werden.