Wie sich ein Orgelstar an der Landsberger Orgel vorbereitet

Auf seiner Tourneen hat Wayne Marshall schon auf fast allen bedeutenden Orgeln der Welt gespielt. Dennoch zieht es ihn regelmäßig nach Landsberg am Lech, wo in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt mit der Schmid-Orgel eines seiner erklärten Lieblingsinstrumente steht.

Plus Kein Instrument ist wie das andere. Für Wayne Marshall heißt das deswegen auch in Landsberg „hinsetzen und ausprobieren“.

Von Minka Ruile Artikel anhören Shape

Musiker reisen selten allein. Die Piccoloflöte in der Tasche, den Kontrabass auf dem separat gebuchten Nebensitz oder die Geige im schützenden Kasten auf dem Rücken haben sie ihre Instrumente als ständige Begleiter immer bei sich. Einzig Pianisten und Organisten sind bei den großen Flügeln der Konzertsäle und auf Kirchenemporen installierten Orgeln „nur“ zu Gast und treffen entsprechend auf sehr unterschiedliche Gastgeber. Um auf einem seiner Lieblingsinstrumente zu spielen, hängt Orgelstar Wayne Marshall deshalb an einen Konzerttermin schon mal eine Sonntagsmesse dran. Das hat sich beim Landsberger Publikum längst herumgesprochen.

„Keine Orgel ist wie die andere“, erklärt Wayne Marshall. Wie alle anderen Solisten des „Landsberger Orgelsommers“ vor ihm, ist er bereits am Vortag seines Konzerts in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt angereist und schnurstracks die schmale Wendeltreppe zur Schmid-Orgel hinauf geklettert ist. Selbst wenn zwei Orgeln mit der gleichen Anzahl an Pfeifen und übereinstimmenden Registerbezeichnungen nebeneinander stünden, hätte dennoch jede ihren ganz eigenen, unverwechselbaren Klang, sagt der international tourende und mit fast allen bedeutenden Orgeln der Welt vertraute Solist. Darum sei es wichtig, ein Gefühl für das jeweilige Instrument zu entwickeln und sich mit dessen klanglichen Möglichkeiten und Besonderheiten vertraut zu machen.

