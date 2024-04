Wie Yoga Opfern von körperlicher und sexueller Gewalt helfen kann

Ein Kurs richtet sich an Frauen mit Gewalterfahrungen und Trauma-Hintergrund. Das Yogaloft in Landsberg bietet Unterstützung an.

Für Frauen die Opfer von körperlicher und/oder sexueller Gewalt geworden sind und unter Traumafolgestörungen leiden, gibt es in Landsberg einen therapeutischen Yoga-Kurs. Der Kurs ist ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Verein Nodo, ein Förderverein, der sich für Menschen engagiert die Opfer von Gewalt geworden sind.

Stefanie Weich leitet den Kurs. Sie ist selbstständig tätig in ihrer Praxis in München-Pasing mit dem Schwerpunkt Körperpsychotherapie (Gestalttherapie, Osteopathie und Yoga). Sie hat eine Ausbildung als Diplom-Sportlehrerin, Heilpraktikerin, Osteopathin, Gestalttherapeutin (IGW) und Yogalehrerin (Iyengar-Yoga). Es sei die Kombination beider Berufungen, die sie von anderen Yogalehrerinnen unterscheide und somit für die Leitung dieses Kurses qualifiziere.

Körper und Geist sollen bei der Therapie zusammenwirken

Dass das Zusammenwirken von Körper und Geist ganz essenziell für die Heilung ist, lasse auf die Wirkweise des Kurses schließen: „In der Traumatherapie geschieht viel über Gespräch und Dialog und doch ist es nicht nur der Geist, der leidet, sondern auch der Körper“, so Weich. Körperyoga sei somit eine Möglichkeit, um wieder zu sich zu kommen und sich im eigenen Körper beheimatet zu fühlen.

Stefanie Weich ist unter anderem Gestalttherapeutin, Yogalehrerin und Osteopathin. Foto: Thorsten Jordan

Natürlich unterscheide sich dieses spezielle Angebot von herkömmlichen Yogastunden. So wird der Schwerpunkt beispielsweise nicht auf die konkrete Ausführung der einzelnen Haltungen gesetzt, sondern viel mehr auf das Empfinden und Erleben der Teilnehmer. Weich erklärt: „Es geht um diejenige, die kommt und nicht um die Haltungen.“ Stattdessen werde viel mehr Wert auf Reflexion gelegt. Jede Teilnehmerin darf bei jedem Schritt für sich selbst entscheiden, ob sie das gerade machen will und ob ihr das guttut. Achtsamkeit, Spüren, Präsenz und offener Raum – das sind die Begriffe, die stattdessen im Vordergrund stehen. Dabei könne jeder mitmachen, egal wie viel oder wenig sportliche Vorerfahrung mitgebracht wird. Auch Geringverdienern, die sich die Teilnahmegebühren nicht leisten können, wird eine Teilnahme ermöglicht.

Die Anspannung wird unbewusst im Körper gespeichert

Initiiert und finanziell unterstützt wird das Projekt von Nodo mit Sitz in Kaufbeuren. Dr. Johannes Fischereder arbeitet in einer Rehabilitationseinrichtung für psychisch Kranke in Landsberg und ist als zweiter Vorsitzender im Vorstand von Nodo tätig. Diese hat sowohl die Täterarbeit als auch Opferarbeit als Zielsetzung und bietet ein vielseitiges Angebot zur Unterstützung. Dass ein Yoga-Kurs dabei eine sinnvolle Investition ist, liegt für ihn auf der Hand. Er erklärt: „Trauma führt oft dazu, dass die Auseinandersetzung mit sich selbst vermieden wird.“ So sei insbesondere das eigene Körperempfinden nach Erfahrungen mit Missbrauch oft ein schweres Thema bei den Leidtragenden und beim Versuch, Erlebtes zu verdrängen, werde die Anspannung unbewusst im Körper gespeichert.

Stefanie Weich bietet in Landsberg Yoga für Frauen mit posttraumatischer Belastungsstörung an. Foto: Thorsten Jordan

Körpertherapie sei dabei ein guter Weg, um diese Spannung abzubauen und sich selbst körperlich wieder erfahrbar zu machen. Dabei zeige sich vornehmlich die Gruppentherapie als eine wirksame Form: neben Entgegenwirken von entstandenen sozialen Problemen wird auch die Erlaubnis gegeben, im gemeinsamen Vollzug der Übungen Hemmungen entgegenzuwirken. Immerhin fühlt sich der Mensch oftmals wohler dabei, etwas zu machen, wenn er dabei nicht allein ist, sondern gemeinsam in einem geschützten Raum. Johannes Fischereder verweist dabei auf das Leitmotto von Nodo – „Trauma braucht Vernetzung“. Sein Ziel steht somit fest: „Menschen, die nicht so viel Glück im Leben hatten, helfen und sie wieder in die Gesellschaft einzugliedern.“

Wer sich angesprochen fühlt, der kann laut Weich und Fischereder einfach anrufen. "Es gibt Grund genug, um sich zu trauen.“ Man müsse es ja letztlich nicht zwingend teilnehmen, aber ein unverbindlicher Anruf ermögliche bereits einen ersten Eindruck, der der erste Schritt ist, um die Hilfe zu bekommen, die man seit langer Zeit verdient.

Für einen möglichen Einstieg und weitere Informationen kann man sich bei Stefanie Weich unter Telefon 0179/5203041 oder per Mail an: s.weich@2-hp.de melden. Der Kurs findet im Yoga Loft, Hermann-Köhl-Straße 5, in Landsberg statt.