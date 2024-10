Zehn Jahre Wohlfahrts- und Sozialarbeit im BRK Landsberg

Beim Gedanken an eine ehrenamtliche Mitwirkung im Roten Kreuz (BRK) stehen meist die traditionellen Gemeinschaften im Vordergrund: die Bereitschaft, die Wasserwacht, die Bergwacht und das Jugendrotkreuz. Doch aufgrund zahlreicher Veränderungen in der sozialen Landschaft, des demografischen Wandels und großer Herausforderungen wie der Flüchtlingswelle bekam die Sozialarbeit einen neuen Fokus. Bereits 2012 wurde auf Landesverbandsebene die Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit (WuS) gegründet und zwei Jahre später auch in Landsberg.

„Sozialarbeit gab es im BRK Landsberg schon lange vorher“, erinnert sich Marianne Asam, die langjährige Leiterin der sozialen Dienste. „Mit der Gründung der Gemeinschaft WuS im Kreisverband wollten wir den Engagierten in den verschiedenen Einsatzfeldern eine ,Heimat‘ geben, deren Arbeit mit besseren Rahmenbedingungen und einer Vertretung im Vorstand die nötige Wertschätzung zukommen lassen.“ Bei der Gründungsversammlung im Oktober 2014 wurde das Konzept der WuS vorgestellt und die beiden Vertreterinnen im Kreisvorstand gewählt. Seit zehn Jahren, und bereits zweimal im Amt bestätigt, sind Barbara Juchem und Veronika Döring die Gesichter der WuS.

Aktuell engagieren sich 187 Personen in der Wohlfahrts- und Sozialarbeit

Die Zusammenführung der Ehrenamtlichen verlief problemlos und aktuell engagieren sich 187 Personen in der WuS, davon 166 Frauen und 19 Männer, heißt es in einer Pressemeldung des BRK. „Auch wenn wir in der WuS mit einem Altersdurchschnitt von 61 Jahren zu den Alten gehören, bringen wir Lebenserfahrung, ein breites Wissen und die oft notwendige Gelassenheit mit“, sagt Asam. Es gebe keine großen Schulungen vor Einsätzen oder einer Mitarbeit. Eine freie beziehungsweise zeitlich begrenzte Mitarbeit bei Projekten sei jederzeit und kurzfristig möglich, genauso wie die Beendigung der Mitgliedschaft. Marianne Asam betreut auch im Ruhestand noch den Bereich Wohlfahrts- und Sozialarbeit.

Die Mitarbeitenden der Schatztruhe Landsberg feierten heuer ebenfalls ein Jubiläum. Foto: BRK Landsberg

Die Palette der Tätigkeitsfelder ist laut Pressemeldung vielfältig: Der größte Bereich mit rund 90 Ehrenamtlichen ist die Mitarbeit in den beiden Schatztruhen in Landsberg und Dießen. Die Versorgung von Bedürftigen mit Bekleidung benötige viele Hände und sei ein wertvoller Bereich für Nachhaltigkeit und soziales Engagement geworden. Den Seniorenclub unter der Leitung von Veronika Döring, die im Lauf der Jahre immer wieder Helferinnen motiviert hat, gibt es seit 45 Jahren. Viele engagieren sich auch im Hausbesuchsdienst, in den Senioreneinrichtungen Betreutes Wohnen und im Projekt „Gemeinsam gegen Einsamkeit“, das sich großer Nachfrage erfreut. Im Bereich Betreuung der Blutspender gibt es viele langjährige Helferinnen beim BRK. Sie kümmern sich um Verpflegung und Wohlbefinden der Spender.

In der Flüchtlingshilfe haben sich seit 2012 viele Unterstützer zur alltäglichen Begleitung und Betreuung gefunden. Sie gaben Sprachkurse und unterstützten bei der Arbeits- und Wohnungssuche. „Heute ist der Helferkreis bei uns zwar überschaubarer geworden, aber nicht minder wertvoll“, sagt Marianne Asam. Auch ehrenamtliche Lebensretter sind in der WuS angedockt und unterstützen mit zahlreichen Schichten die Kollegen im Rettungsdienst. Die Selbsthilfegruppe nach Krebs, drei ehrenamtliche Ausbilder in Erster Hilfe und mehrere Helferinnen und Helfer in der Kinderbetreuung in den BRK-Kindertagesstätten – alle agieren unter dem Dach der WuS. (AZ)