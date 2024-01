Zugefrorene Gewässer: Zwischen Freizeitspaß und Lebensgefahr

Auf den Eisflächen im Landkreis Landsberg sind viele Menschen unterwegs. Siegfried Dumbsky, Einsatzleiter der Kreiswasserwacht, mahnt zur Vorsicht und gibt Tipps.

In den vergangenen Tagen nutzten viele Menschen im Landkreis die Gelegenheit und holten die Schlittschuhe mal wieder aus dem Schrank. Auf Seen und Weihern wie beim Windachspeicher oder dem Engelsrieder See in Rott waren viele Menschen unterwegs. Dank der Minusgrade hatte sich eine Eisschicht auf den Gewässern gebildet. Am Mittwoch und Donnerstag sind aber deutliche einstellige Plusgrade vorhergesagt, was sich auf die Dicke der Eisschicht auswirken wird. Unsere Redaktion hat bei Siegfried Dumbsky, Einsatzleiter der Wasserwacht im Kreis Landsberg, zu dem Thema nachgefragt. Er warnt aus mehreren Gründen grundsätzlich davor, aufs Eis zu gehen und gibt Verhaltenstipp für den Ernstfall.

„Das Eis mag an einigen Stellen dick genug sein, um darauf Schlittschuh zu fahren. Einige Meter daneben kann das aber schon wieder ganz anders aussehen“, sagt Dumbsky. Hinzu komme, dass es sich teils um Gewässer mit Strömung handle, was eine weitere Gefahrenquelle sei. Wer dennoch aufs Eis gehen wolle, sollte zumindest eine Bohrung vorzunehmen, um zu schauen, wie dick das Eis ist, so der Experte. Bei stehenden Gewässern sollten es demnach mindestens zehn bis 15 Zentimeter sein, bei fließenden eher 20 Zentimeter. Außerdem sollte niemand alleine und völlig unbeobachtet Schlittschuh laufen, falls etwas passiert, würde es keiner merken, verweist er. Auch sollten sich die Personen verteilen, damit nicht zu viel Gewicht auf einer Stelle lastet.

Bei Bergung von im Eis eingebrochenen Personen auf Eigensicherung achten

Falls doch etwas passiert, sollte möglichst schnell die 112 angerufen werden, bittet Dumbsky. „Wer die 110 anruft, landet in Ingolstadt, da vergehen wertvolle Minuten, bis ein Notruf bei uns ankommt.“ Für Ersthelfer vor Ort sei es wichtig, Ruhe zu bewahren, den Verunglückten behutsam mit einem Brett, einer Stange oder einem Seil aus dem Wasser zu ziehen, sich dabei nicht selbst in Gefahr zu bringen. Zudem solle der oder die Verletzte nicht zu viel bewegt werden, das könnte sonst durch die starke Unterkühlung zum Tod führen, mahnt der Einsatzleiter. Für den Fall, dass jemand nicht einbricht, sich aber Verletzungen zuzieht, die eine Bergung nötig machen, sollten die Rettungskräfte ebenfalls alarmiert werden. Sie trainieren den Abtransport von Eisflächen regelmäßig.

