Zwei an einem Tag

Dieses Jahr wurden beim Soldaten- und Kameradschaftsverein Landsberg am Lech e.V. zwei Termine zusammengelegt. Zuerst wurde mit der Fahnenabordnung am Volkstrauertag teilgenommen und anschließend die Jahreshauptversammlung durchgeführt. Zur großen Freude des 1. Vorstands, Christian Sedlmeir, nahm Frau Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl an der Jahreshauptversammlung teil. Ebenso zwei Kameraden der Reservisten Kameradschaft Landsberg am Lech.

Icon Vergrößern Die Bürgermeisterin mit Vorstand. Foto: Solveig Sedlmeir Icon Schließen Schließen Die Bürgermeisterin mit Vorstand. Foto: Solveig Sedlmeir

Die Jahreshauptversammlung wurde mit einem gemeinsamen Mittagessen begonnen. Danach hielten Oberbürgermeisterin Baumgartl und Oberfeldwebel der Reserve Trippner jeweils eine kurze Rede. Sedlmeir sei Kameradschaft und Zusammenhalt sehr wichtig. Darum werden die beiden Vereine zukünftig noch enger zusammenarbeiten und gemeinsame Unternehmungen durchführen.

Ein neuer Vorstand musste auch gewählt werden. Baumgartl und Trippner übernahmen sehr gerne die Aufgabe des Wahlleiters und des Wahlhelfers. Beide leiteten die Wahl mit Bravour. Der neue Vorstand besteht nun aus folgenden Personen: Christian Sedlmeir (Vorsitzender), Christian Heyer (1. Stellvertreter), Marco Bärwolf (Beisitzer), Heinrich Pflanz (Beisitzer), Solveig Sedlmeir (Schriftführer), Alexander Ganzenmüller (Kassier), Christian Ganzenmüller (Kassenrevisor), Roland Lechner (Kassenrevisor). Der neue Vorstand wird sich auch in den nächsten Jahren für das Wohl des Vereins einsetzen. Am Ende der Jahreshauptversammlung konnte der Verein dann auch noch ein neues weibliches Mitglied in seinen Reihen aufnehmen. Das bestärkt Sedlmeir, auf dem richtigen Weg zu sein.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.