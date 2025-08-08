Zwei Ausstellungen zum Bauernkrieg

2025 jährt sich die Niederschlagung des Bauernkriegs zum 500. Mal. Der Historische Verein Landsberg nahm dieses denkwürdige Jubiläum zum Anlass, eine Tagesfahrt mit Dr. Werner Fees-Buchecker zu zwei Bauernkriegsausstellungen in Memmingen und Bad Schussenried zu unternehmen.

In Memmingen zeigt das Haus der bayerischen Geschichte unter dem Titel „Projekt Freiheit“ vor allem die Entstehung der berühmten Zwölf Artikel. Vertreter der drei schwäbischen Bauernhaufen verfassten diese Forderungen nach Menschen- und Freiheitsrechten im März 1525 in der Kramerzunftstube der freien Reichsstadt. Dieser authentische Ort war sogar in die Ausstellung mit einbezogen und konnte besichtigt werden. Dabei „erzählte“ die historische, gotische Balkendecke vom Ereignis im Frühjahr 1525. In Bad Schussenried zeigt die große baden-württembergische Landesausstellung in den Räumen des barocken „neuen Klosters“ die Geschichte der gesamten Bauernkriegszeit vor allem im Südwesten des Reiches. Unter dem Namen: „Uffrur! Utopie und Widerstand im Bauernkrieg 1524/25“ wurden viele wertvolle Originale präsentiert. Die Landsberger Gruppe nutze die Gelegenheit aber auch zur Besichtigung der Klosterkirche St. Magnus und der wunderbaren Barockbibliothek nach Plänen von Dominikus Zimmermann.

