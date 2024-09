Zwei Familien aus Tansania und die mühsame Suche nach ihren Vorfahren

Die Koordinationsstelle für kommunale Entwicklungspolitik im Landratsamt präsentiert den Film „Das leere Grab“ in Kooperation mit dem Landsberger Olympia-Film-Theater und dem neu gegründeten Freundschafts-Verein Newala/Tansania. „Das leere Grab“ folgt laut einer Pressemitteilung zwei tansanischen Familien auf ihrer mühsamen Suche nach ihren Vorfahren: Bis heute lagern Zehntausende menschliche Gebeine aus ehemaligen Kolonien in deutschen Museen. Und bis heute ist unklar, wie sie identifiziert und zurückgeführt werden können.

Im Süden Tansanias begibt sich der junge Anwalt John Mbano mit seiner Frau Cesilia auf die Spuren seines Urgroßvaters, der vor über 100 Jahren von der deutschen Kolonialarmee hingerichtet wurde. Der Schädel seines Ahnen wurde damals zu rassistischen „Forschungszwecken“ nach Deutschland gebracht. Die Familie wird bis heute von diesem Schmerz heimgesucht. Ähnlich geht es Felix und Ernest Kaaya: Im Norden Tansanias kämpfen sie um die Rückführung der Gebeine ihres Vorfahren und begeben sich dafür in die Metropole Dar es Salaam. Beide Familien ringen mit dem Dickicht der Bürokratie, erhalten aber auch Unterstützung von Aktivisten. Mit deren Hilfe werden die Mbanos schließlich im Auswärtigen Amt in Berlin empfangen. Und dann kommt sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in ihre Heimatstadt, um sich für das zugefügte Leid zu entschuldigen. Das Grab jedoch ist immer noch leer.

Der Film wirft Licht auf ein kaum beleuchtetes Kapitel deutscher Geschichte

In ihrem Film erzählt das deutsch-tansanische Regie-Duo Agnes Lisa Wegner und Cece Mlay von den Traumata, die die einstige deutsche Kolonialherrschaft in tansanischen Familien hinterlassen hat. „Das leere Grab“ wirft Licht auf ein bisher kaum beleuchtetes Kapitel deutscher Geschichte. Zum anschließenden Film-Gespräch werden zwei Expertinnen erwartet: Henriette Seydel ist Soziologin und promoviert zu Colonial Heritage Tourism in Tansania. Dorcas Parsalaw ist Juristin und arbeitet für Nachhaltigkeitsthemen bei „Mission EineWelt“, dem Zentrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission der evangelischen Kirche in Bayern. Beide sind Vorstandsmitglieder des bundesweiten Dachverbands Tanzania Network.

Die Vorführung findet am Montag, 30. September, ab 19 Uhr im Olympia-Filmtheater statt. Karten können direkt beim Kino unter Telefon 08191/943283 oder auf der Homepage www.kino-landsberg.de reserviert werden. (AZ)