Asphaltflecken im Pflaster sorgen für Diskussion

Aufgrund akuter Schäden ist das Pflaster in der Hubert-von-Herkomer-Straße in der Landsberger Altstadt an zwei Stellen ausgebessert worden. Das hat in den sozialen Medien für Diskussionen gesorgt.

Wie Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, war die Maßnahme zum jetzigen Zeitpunkt nötig, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Einzelne Pflastersteine hätten sich gelockert. Witterungsbedingt könne derzeit nicht neu gepflastert werden. Deswegen wurden die beiden Stellen mit Asphalt ausgebessert. Sobald es die Temperaturen im Frühjahr zulassen, werde der Asphalt wieder durch Pflaster ersetzt. Aktuell ist dafür ein Zeitfenster in den Osterferien geplant, teilt die Pressestelle der Stadt mit.

Auch auf Höhe des Klösterls wurde Asphalt statt Pflastersteinen aufgebracht. Foto: Christian Rudnik