Landsberger Heimatpfleger lädt an sechs Orten zum adventlichen Singen ein

In den frühen Abendstunden der Adventszeit lädt Kreisheimatpfleger Magnus Kaindl ein, gemeinsam Advents- und Weihnachtslieder zu singen. Die Singstunden richten sich an alle, die sich auf besinnliche und fröhliche Klänge in der Gemeinschaft freuen. Begleitet wird die Sängerschar vom Musiker Johannes Sift, der mit seiner Steirischen Harmonika für die musikalische Untermalung sorgt. Mitmachen können alle, kostenlos und ohne Anmeldung.

In der Zeit rund um Weihnachten entfaltet das Singen eine ganz besondere Atmosphäre. Daher hat Magnus Kaindl in seiner Funktion als Kreisheimatpfleger für Volksmusik die Initiative ergriffen, um ein gemeinsames Singerlebnis zu schaffen. Damit alle gut mitkommen, wird eine Liedersammlung bereitgestellt, die für die Generationen von jung bis älter etwas bietet und auch fürs Weitersingen im Freundes- und Familienkreis geeignet ist. Der musikalische Bogen spannt sich dabei von Liedklassikern wie „Alle Jahre wieder“, „Kling Glöckchen klingelingeling“ und „Es wird scho glei dumpa“ bis hin zu unbekannteren Stücken wie „Goldnes Blatt vom Himmelsbaum“ und „Komm, wir geh´n nach Bethlehem!“.

Mit Punsch und Glühwein klingen die Singabende aus

Die Singen finden in der Regel im Freien und bei jedem Wetter statt. Im Anschluss gibt es zudem die Möglichkeit, den Abend bei Punsch und Glühwein gemütlich ausklingen zu lassen. Die Termine:

Donnerstag, 28. November, 18 bis 18.45 Uhr im Bürgertreff Utting, Bahnhofstraße 31, in Kooperation mit dem Verein Füreinander.

Montag, 2. Dezember, 18 bis 18.45 Uhr beim Kracherhof Eresing Kaspar-Ett-Straße 5, bei Regen oder Schnee im Gemeinschaftsraum Kracherhof, in Kooperation mit der Wohngenossenschaft Linde eG.

Montag, 9. Dezember, 18 bis 18.45 Uhr im Pfarrgarten Walleshausen, Kardinal-Brandmüller-Platz 1, bei Regen oder Schnee im Pfarrhof, in Kooperation mit den Freunden des Pfarrhofs Walleshausen.

Montag, 16. Dezember, 180 bis 18.45 Uhr, beim Rochlhaus, Grasweg 20, Thaining (bei Regen oder Schnee im Rochlhaus), in Kooperation mit dem Förderverein Rochlhaus Thaining.

Donnerstag, 19. Dezember, 18 bis 18.45 Uhr vor dem Unterbräu, Mühlstraße 36, Dießen (bei jeder Witterung), in Kooperation mit dem Gasthof Unterbräu

Samstag, 21. Dezember, 17 bis 17.45 Uhr auf dem Landsberger Christkindlmarkt, Roßmarkt vor dem Musikpavillon (bei jeder Witterung), in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Landsberg. (AZ)