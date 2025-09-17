Ein Finale mit Pauken und Trompeten

Buchstäblich mit Pauken und Trompeten endete der 40. Landsberger Orgelsommer in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt: Die Zuhörer im vollständig gefüllten Mittelschiff bekamen zwei Werke des zeitgenössischen Komponisten Enjott Schneider sowie die bekannteste Dvorak-Sinfonie, „Aus der neuen Welt“ zu hören. Es spielten die Prager Philharmoniker, die in Landsberg seit vielen Jahren regelmäßig zu Gast sind, und Winfried Lichtscheidel an der Orgel, Dekanatskirchenmusiker in Landsberg. Die künstlerische Leitung hatte zum letzten Mal Johannes Skudlik inne, der langjährige ehemalige Kantor der Stadtpfarrkirche und Initiator des Landsberger Orgelsommers.

