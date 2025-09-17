Icon Menü
Landsberger Orgelsommer geht mit Pauken und Trompeten zu Ende

Landsberg

Ein Finale mit Pauken und Trompeten

Das Schlusskonzert des 40. Landsberger Orgelsommers bot Zeitgenössisches und eine bekannte Dvorak-Sinfonie. Johannes Skudlik übergab die zukünftige Leitung an Winfried Lichtscheidel.
Von Bärbel Knill
    Johannes Skudlik (Organist und Dirigent) beim Schlusskonzert des Landsberger Orgelsommers in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt.
    Johannes Skudlik (Organist und Dirigent) beim Schlusskonzert des Landsberger Orgelsommers in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Foto: Christian Rudnik

    Buchstäblich mit Pauken und Trompeten endete der 40. Landsberger Orgelsommer in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt: Die Zuhörer im vollständig gefüllten Mittelschiff bekamen zwei Werke des zeitgenössischen Komponisten Enjott Schneider sowie die bekannteste Dvorak-Sinfonie, „Aus der neuen Welt“ zu hören. Es spielten die Prager Philharmoniker, die in Landsberg seit vielen Jahren regelmäßig zu Gast sind, und Winfried Lichtscheidel an der Orgel, Dekanatskirchenmusiker in Landsberg. Die künstlerische Leitung hatte zum letzten Mal Johannes Skudlik inne, der langjährige ehemalige Kantor der Stadtpfarrkirche und Initiator des Landsberger Orgelsommers.

