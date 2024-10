Gaugruppe feiert 50-jähriges Bestehen in der Reithalle

Ein halbes Jahrhundert gibt es sie schon: Die Gaugruppe des Lechgau Trachtenverbands. Und das wurde jetzt in der Reithalle in Burggen gebührend gefeiert. „In eine Gaugruppe muss viel Herzblut reingesteckt werden“, betonte Stefan Pfennigmann, Gauvorplattler vom Houisigau, der mit seiner Gruppe zum 50. Jubiläum der Lechgaugruppe eingeladen war, in seiner Rede. Und dass dieses Herzblut im Lechgau die letzten Jahrzehnte da war, und immer noch ist, davon konnten sich die ehemaligen Mitglieder, sowie die zahlreichen Besucher beim Jubiläumstanz überzeugen.

Immer ein Highlight am Schluss einer Veranstaltung: Der gemeinsame Plattler aller anwesenden Burschen. Foto: Birgit Wiedemann

Programm der Gaugruppe kommt bei den Besuchern in Burggen gut an

Lechgau-Vorplattler Florian Schamper bedankte sich herzlich bei allen ehemaligen Gauvorplattlern und Dirndlvertreterinnen, die seit der Gründung 1974 ein dieses Amt übernommen haben. Und Gauvorstand Franz Multerer freute sich über die vielen Besucher und die vielen bekannten Gesichter darunter. Mit der Gaugruppe, bei der er selbst auch viele Jahre dabei war, verbindet er nur schöne Erinnerungen – gemeinsame Auftritte, wie auf der BUGA, oder beim deutschen Turnerfest, der WM-Eröffnung und noch viele mehr. Die Gaugruppe sei „das“ Aushängeschild des Lechgaus, auf das er immer verlassen könne. Neben der Gaugruppe vom Housigau war auch der Obere Lechgau mit seiner Gaugruppe vertreten. Mit ihr verbindet den Lechgau eine langjährige Freundschaft, auch weil die beiden Gaugruppen jedes Jahr gemeinsam den Kathreintanz ausrichten.

Das von Florian Schamper, Tobias Linder, Anna Berchtold und Vroni Strunz locker gestaltete Programm fand im Publikum Anklang. So wechselten sich Tanzrunden mit den Auftritten der drei Gaugruppen ab. Der Auftritt aller Burschenplattler rundete den Abend ab. Bis in die Nacht wurde zur Musik von den „Hubertus-Musikanten“ und den „Blechböhmischen“ getanzt, über alte Geschichten gelacht und so manche Anekdote erzählt. „Ein richtig schöner und kurzweiliger Abend“, resümierten Besucher, als sie mit einem Lächeln den Heimweg antraten. (AZ)