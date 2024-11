120 Jahre Gartenfreunde Leeder

Stolz ist man bei den Garten-und Naturfreunden Leeder auf die lange Tradition. Der Verein war im Jahr 1904 von 41 Männern und einer Frau gegründet worden und trug damals noch den Namen „Obstbaum- und Bienenzuchtverein“. Das 120-jährige Bestehen feierten die Vereinsmitglieder nun im Rahmen ihrer Herbstversammlung im Hofgartenhaus. Dabei gab es Fotos vom 90-jährigen und 100-jährigen Jubiläum zu sehen. Die Veranstaltung im Jahr 1994 hatte man in einem größeren Rahmen mit einem Festzelt im Hofgarten gefeiert, 2004 fanden im Luitpoldsaal ein Festabend sowie eine Ausstellung zur Vereinsgeschichte statt.

Seinen Beitrag zur Naturpflege und Ortsverschönerung leistete der Leederer Gartenbauverein während seiner ganzen Vereinsgeschichte. Belegt ist unter anderem die Pflanzung von Bäumen im Jahr 1923, an der sich die Gemeinde inflationsbedingt mit dem fantastischen Betrag von 32 Milliarden Mark beteiligte. Gründungsvorsitzender war Engelbert Höfler, der auch noch im Jahr 1929 die Position an der Vereinsspitze bekleidete. Im Jahr 2012 übernahm Gertraud Rudolf das Amt von Frank Belien, zuvor war sie allerdings bereits seit 1977 in Personalunion als Schriftführerin und Kassenwartin im Vorstand tätig gewesen. Vor Belien hatte die 2007 verstorbene Brigitte Altheimer über 37 Jahre das Geschehen im Verein entscheidend geprägt.

Eine lange Tradition haben im Verein die Beteiligungen am Frühjahrs- und Herbstmarkt in Leeder, bei denen unter anderem Selbstgebasteltes und Selbsterzeugtes angeboten wird. Der dort ausgeschenkte Apfelsaft wird aus der Ernte von den vereinseigenen Bäumen in der Weldener Straße gepresst. Aus den Markterlösen konnte im Jahr 2014 ein Brunnen vor dem Hofgartenhaus finanziert werden. Seit diesem Zeitpunkt verfügt man auch über einen eigenen Raum im Keller der Fuchstalhalle. Bestimmt wurde das Vereinsgeschehen zudem durch zahlreiche Fachvorträge, Ausflüge und Besichtigungsfahrten, wie zuletzt zusammen mit dem Ascher Verein zur Landesgartenschau in Wangen.

