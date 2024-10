Autofahrer übersieht anderen Pkw beim Einbiegen in die Bahnhofstraße

Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr ist es in Leeder zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei wollte ein 45-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Landsberg mit seinem Pkw von der Josef-Schöner-Straße nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah er ein von rechts kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto, dessen 22-jähriger Fahrer von der Bahnhofstraße nach links in die Josef-Schöner-Straße einbiegen wollte und prallte mit diesem zusammen.

Beide Fahrer blieben unverletzt, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 2750 Euro. (AZ)