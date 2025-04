Mann streift in Leeder mit seinem Auto einen Pick-up

Am Samstag ist ein 70-jähriger Pkw-Fahrer in weitem Bogen aus einer Waschanlage in Leeder herausgefahren und hat dabei mit der linken Fahrzeugfront die rechte vordere Fahrzeugecke eines geparkten Pick-ups berührt. Auf der Ladefläche saß eine 25-Jährige und beobachtete dies. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Der Verursacher bemerkte den Zusammenstoß laut Polizei und fuhr mit quietschenden Reifen davon. Er konnte durch die verständigte Polizei Landsberg an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden eingeleitet, so die Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1800 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)