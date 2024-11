Unbekannte versuchen in Vereinsheim einzubrechen

In der Zeit von Donnerstag, 21. November, 16 Uhr, bis Mittwoch, 27. November, 16 Uhr, hat ein Unbekannter versucht, in ein Vereinsheim in der Jakob-Strobl-Straße in Leeder einzubrechen. Dabei benutzte der Täter diverse Küchenutensilien einer nahegelegenen Verkaufsbude, teilt die Polizei mit.

Trotz mehrfacher Versuche in das Vereinsheim zu gelangen, scheiterte der Täter an der Eingangstüre, und ließ das von ihm sachfremd genutzte Tatwerkzeug zurück. Er verursachte durch die zahlreichen Versuche einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Laut Polizei wurde eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)