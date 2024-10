Viel Regen und eher wenige Besucher beim Herbstmarkt in Leeder

In früheren Zeiten galt das Wetter beim Leederer Markt sprichwörtlich schlecht. Nach Jahren mit angenehmen spätsommerlichen Temperaturen schien sich zumindest am Sonntag diese alte Regel wieder behauptet zu haben. Denn schon eine Stunde nach Marktbeginn setzte entlang der Hauptstraße heftiger Regen ein, der zumindest fast alle Flohmarktanbieter und auch Vereine wie die Fußballer vertrieb.

Einen besseren Start mit seiner „Open Stage“ hätte sich „Intekrator“ Josef Huber erhofft. Drei Stunden habe man am Tag zuvor gebraucht, um erstmals überhaupt vor der markanten „Villa Luitpold“ in der Bahnhofstraße die große Bühne aufzubauen, die von der Gemeinde Fuchstal mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ beschafft worden war. Am Vormittag waren es dann vor allem er selbst am Keyboard und Franz Schmid mit dem Akkordeon, die musikalisch in Aktion traten. Schmid war beim Aufbau maßgeblich beteiligt gewesen und betreibt am Ort des Geschehens die Firma HDS für Musikelektronik. Mittags, als der Regen eine Pause eingelegt hatte, war es die Gruppe „Skies and Rivers“ aus Landsberg, die für Stimmung im Publikum sorgte. Für den Nachmittag wurde dann noch eine Formation aus Waal erwartet. Er werde in dieser Richtung weitermachen, versprach Huber.

Icon Vergrößern Auf der großen Bühne in der Bahnhofstraße trat unter anderem die Landsberger Gruppe „Skies and Rivers“ auf. Foto: Andreas Hoehne Icon Schließen Schließen Auf der großen Bühne in der Bahnhofstraße trat unter anderem die Landsberger Gruppe „Skies and Rivers“ auf. Foto: Andreas Hoehne

Als Klimaschule möchte die Fuchstaler Grundschule zertifiziert werden. Rektorin Eva-Maria Klein und ihre Kolleginnen nutzten den Markt als Forum, um auf dieses Ziel aufmerksam zu machen. Als Beitrag zum Naturschutz boten Kinder der dritten und vierten Klassen gebastelte Vogeltränken und Nistkästen an. Die Schülerinnen und Schüler aus der Mittelschule hatten mit ihren Eltern fleißig Kuchen gebacken, die in dem angesichts der recht frischen Temperaturen gut besetzten Feuerwehrhaus zum Kaffee verkauft wurden. Wer es deftiger liebte, konnte sich dort an den Biertischen an Willi Bollmanns bekanntem Ochsenbraten halten.

Die Unterschriftensammler fürs Bürgerbegehren zum Neubau des Landratsamts sind beim Herbstmarkt zufrieden

Insgesamt gab es bei diesem Markt außergewöhnlich viele Anbieter kulinarischer Köstlichkeiten, die um die eher geringere Zahl an Marktbesucherinnen und -besuchern konkurrierten. Ihre feste Kundschaft haben auf jeden Fall die Garten- und Naturfreunde Leeder mit ihren Schupfnudeln und den feinen Apfelkücheln.

Zufrieden zeigte sich Otto Fischer aus Unterdießen, der zusammen mit Felix Büchner vom Fuchstaler SPD-Ortsverein Unterschriften für das Bürgerbegehren gegen den geplanten Neubau des Landratsamtes sammelte. Bis zur ersten Regenunterbrechung hatten sich bereits etwa 50 Marktgäste in die Listen eingetragen.