Zwei Notfallseelsorger in das Amt eingeführt

Im Rahmen eines feierlichen Notfallseelsorgegottesdienstes konnte Dekan Oliver Grimm in der Leederer Pfarrkirche an zwei Personen seiner Pfarreiengemeinschaft das bischöfliche Dekret für die Notfallseelsorge überreichen und damit die offizielle Amtseinführung vollziehen. Heinz Nehrenheim aus Seestall und Jessica Seelos aus Leeder haben die Ausbildung in der psychosozialen Notfallversorgung absolviert, eine erfolgreiche Prüfung abgelegt und auch schon Einsätze gefahren.

Die bischöfliche Beauftragung ist die feierliche und offizielle Form von Seiten der Kirche für dieses Amt. Die Notfallseelsorge wird über die integrierte Leitstelle alarmiert. Notarzt, Rettungsdienst oder Polizei entscheiden, ob sie im Einsatz gebraucht wird. Im Landkreis Landsberg bilden die Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger gemeinsam mit dem Kriseninterventionsdienst ein Gesamtteam und arbeiten zusammen.