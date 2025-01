Auto brennt in Garage in Lengenfeld

Am Sonntagabend gegen 17.50 Uhr hat eine Anwohnerin in Lengenfeld Brandgeruch bemerkt und eine Nachbarin informiert. Die Nachbarin stellte dann fest, dass ihr Pkw in der Garage Feuer gefangen hatte und startete erste Löschversuche. Die Feuerwehr Lengenfeld konnte den Brand löschen, heißt es im Polizeibericht.

Derzeit wird von einem technischen Defekt als Ursache ausgegangen. Am Fahrzeug, sowie an der Garage selbst entstand ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro, so die Polizei. (AZ)