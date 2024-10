Jugendlicher steuert in Lengenfeld seinen Ellenator gegen ein Haus

Einiges Ungemach hat am frühen Samstagmorgen einen 16-jährigen Hofstettener ereilt, nachdem er sich betrunken ans Steuer eines Kraftfahrzeugs gesetzt hatte. In der Ammerseestraße in Lengenfeld fuhr der junge Mann gegen 2.15 Uhr mit seinem Ellenator gegen einen Gartenzaun, durchbrach diesen, überfuhr anschließend einen kleineren Baum und stieß zum Schluss noch gegen die Fassade eines Hauses, berichtet die Landsberger Polizei. Als Ellenator werden Pkw bezeichnet, die zu einem dreirädrigen Kraftfahrzeug umgebaut worden sind und deren Motorleistung auf 20 PS gedrosselt ist. Sie können damit auch von 16-Jährigen mit dem Führerschein A1 gefahren werden können.

Die Polizei wirft dem Ellenator-Fahrer drei Verkehrsdelikte vor

Nachdem sich das Fahrzeug festgefahren hatte, flüchteten die beiden Insassen. Wie sich später herausstellte, war der junge Fahrer zum Unfallzeitpunkt deutlich alkoholisiert. Da er anfänglich von der Unfallstelle zu Fuß flüchtete und erst nach über 20 Minuten zum Unfallort zurückkehrte, erwartet ihn neben einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auch eine Anzeige wegen Unfallflucht und zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, denn einen Führerschein zum Fahren des Ellenators hat er auch nicht, so die Polizei weiter. Der Gesamtschaden am Ellenator, Zaun, Baum und Haus wird auf über 50.000 Euro geschätzt. (AZ)