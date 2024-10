Viel Zuspruch bei Lichterfest in der Magnuskirche in Holzhausen

Stimmungsvoll beleuchtet war die Magnuskirche von Regens Wagner Holzhausen bei der zweiten Lichternacht. Die Veranstaltung lockte heuer noch mehr Besucher an als bei der ersten Auflage. Das Gotteshaus war komplett gefüllt. Für die musikalische Untermalung sorgten der Jugendchor Landsberg unter der Leitung von Marianne Lösch und der Frauenchor aus Erpfting, deren Gesang die Kirche in eine besondere Atmosphäre tauchte. Solokünstler wie Christopher Wegener am Cello, Sabine Hüfner am Piano sowie weitere Instrumentalisten an Orgel (Andreas Schmid) und Tenorhorn (Otto Seirer) verzauberten das Publikum mit ihrer Darbietung. Ein weiterer Höhepunkt war der von Klienten von Regens Wagner präsentierte Lichtertanz, bei dem beleuchtete Luftballons den Altarraum in warmem Licht erstrahlen ließen.

Nachdenkliche und unterhaltsame Impulse von Diakon in der Magnuskirche

Diakon Thomas Knill führte durch den Abend und setzte Impulse zum Thema „Glück“. In seinen nachdenklichen und unterhaltsamen Worten erinnerte er daran, dass Glück oft eine Frage der Perspektive sei und es sich erst nach einiger Zeit zeigt, ob man ein Ereignis als Glück oder Unglück empfindet. Besonders betonte er die Bedeutung, die kleinen Dinge im Leben wahrzunehmen, um wahres Glück zu erleben. Die Lichternacht bot den Menschen Raum für Ruhe und Besinnlichkeit, wie auch Knill nach der Veranstaltung feststellte: „Der Wunsch nach Einkehr und Spiritualität ist da. Die Menschen sind auf der Suche. Bei der Lichternacht scheinen sie etwas zu finden, was ihnen guttut.“

Zum Abschluss versammelten sich alle Mitwirkenden noch einmal im Altarraum, um gemeinsam mit den Besuchern das Lied „Du lässt den Tag nun enden“ zu singen. Die jüngsten Mitglieder des Jugendchors Landsberg konnten sich von dieser besonderen Stimmung nicht trennen und sangen noch lange nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung fröhlich im Altarraum weiter. (AZ)