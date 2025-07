Lisa Wahlandt: Eine variantenreiche Stimme und Top-Musiker

Vor 17 Jahren war sie bereits einmal in Landsberg. Daran erinnert sich Sängerin Lisa Wahlandt. „Ich hoffe, das nächste Mal geht es schneller, bis ich wiederkomme.“ 17 Jahre, das schaffe sie dann wohl nicht mehr. Damals im kleinen Rahmen in der Licca sang sie Lieder, die ruhig und besonders waren, Songs, die Marlene Dietrich gesungen hatte (und sie besaß das Charisma, es mit der großen alten Dame aufzunehmen). Denn sie kopierte sie nicht, sondern schuf etwas Eigenes. Songs bei denen man jedes Wort verstand, die musikalisch wie textlich fesselten. Am Samstag bekommen die Zuhörerinnen mehr ihre Vielseitigkeit zu hören, gekonnt und mit wunderbaren Musikern, aber manchmal war der Wechsel von Jazzvariationen bekannter Popsongs, Swing und brasilianischen Tönen doch ein wenig schnell, unvermittelt und ohne Überleitung. Das Publikum begleitet die Sängerin jedoch mit Begeisterung, singt die Refrains mit. Ein wenig, als wäre man auf einem Traumschiff auf Vergnügungsreise. Hervorragend ist ihre Band, allen voran Manfred Mildenberger am Schlagzeug, so wie Jan Eschke am Klavier und Igor Kljujić am Bass. Erfreulicherweise sind sie immer wieder als Solist kurz zu hören.

Lisa Wahlandt überzeugt mit facettenreicher Stimme. Foto: Christian Rudnik

Es macht Spaß, ihre Interpretation von Leonhard Cohen zu hören oder die Sängerin und ihre Band bei „Highway to hell“ von AC/DC so richtig in Fahrt kommen zu sehen. Auch die Beatles stehen auf dem Programm, und Lisa Wahlandt gibt dem Motto des Abends „Seems like yesterday“ viel Tiefe. Besonders bei den Songs aus den 20er Jahren macht es Spaß, ihr zuzuhören. Bei Stings „Englishman in New York“ bewundert man, dass man diesen Song immer wieder erkennt, beim „Wunsch“ kann man fröhlich über die unrealistischen Wünsche, die jede Frau hat, mitlachen. Und bei „True Colors“ (Cyndi Lauper) schmilzt man dahin.

Ein Abend, der richtig Spaß machte. Foto: Christian Rudnik

Mit ihrer glasklaren Stimme inszeniert sie Jazz- und Popklassiker neu, und hier scheint sie auch zu Hause zu sein. Den brasilianischen Bossa Nova liebt sie und das merkt man bei jedem Ton. Sie macht einen musikalischen Abend zu einem Erlebnis, bei dem man sich zurücklehnen und wohlfühlen kann. Der rote Faden fehlt an diesem Abend etwas, die Auswahl scheint beliebig, und nachdenkliche Momente wie beim Programm Marlene fehlen. Man genießt einfach die Musik, auch die Zugaben. Wer zu Hause nachhören will: Die CD „Seems like yesterday“ hat noch viel mehr zu bieten. „Riders on the storm“, „Bette Davis Eyes“ und „Billie Jean“ von Michael Jackson hat man sicher noch nie so gehört. Mehr Infos unter www.lisa-wahlandt.com