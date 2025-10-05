Großprojekt in Ludenhausen: Eine neue Heimat für Dressurreiter

Es ist ein echter Hingucker, der derzeit im Südosten von Ludenhausen entsteht: Maximilian und Veronika Müller errichten dort eine große Anlage, vorrangig für Dressurreiter. Das Areal mit angrenzenden Wiesen ist vier Hektar groß. Im Gespräch mit unserer Redaktion stellen sie das Projekt vor und nennen ihren Antrieb für die große Investition.

Im Juli 2024 haben die Arbeiten begonnen, Im November soll alles fertig sein und die ersten Tiere eingestellt werden. Insgesamt ist Platz für 62 Pferde. Geht es nach Maximilian Müller, startet der Betrieb schrittweise und bis zum Sommer nächsten Jahres soll die Anlage dann komplett belegt sein. „Wir müssen Personal finden und einarbeiten, dafür brauchen wir etwas Zeit. Erste Verträge sind aber schon unterschrieben, darunter ist auch ein professioneller Reiter.“ Im Mai wollen sie einen Tag der offenen Tür veranstalten.

Großes Bauprojekt in Ludenhausen vor Fertigstellung Icon Galerie 44 Bilder Bildergalerie: Maximilian und Veronika Müller wollen im November ihren Pensions-Pferdestall mit zugehörigen Reitanlagen und Koppelflächen eröffnen.

Die beiden sind überzeugt, dass sich ihre Investition trotz vieler anderer Pferdeställe lohnt. „Die meisten reiten im Gelände. Da werden in den Ställen keine Extras wie ein Laufband oder eine Rüttelplatte benötigt, um die Muskeln in der Tiefe zu stärken oder zu entspannen. Wir sehen uns als spezielle Ergänzung“, sagt er. Willkommen seien alle Pferdebesitzer, das Angebot richte sich aber vor allem an Dressurreiter. Veronika Müller ist selbst viele Jahre Dressur geritten. Zuletzt habe sie wegen der Kinder (vier und sechs Jahre) etwas weniger Zeit dafür gehabt, sagt sie.

Die beiden lebten früher in einem Dorf östlich von München und suchten schon sechs Jahre nach einem Hof, den sie übernehmen können, als sie auf die Hofstelle in Ludenhausen aufmerksam wurden. Höfe gebe es zwar viele, aber welche mit angeschlossener Landwirtschaft zu finden, sei nicht so einfach, sagt Veronika Müller. Ihr Plan sei gewesen, eine Landwirtschaft mit kleinem Pferdebetrieb zu betreiben. Das Areal in Ludenhausen ist deutlich größer als das, was sie sich vorgestellt hatten, also planten sie um und es entstand eine deutlich größere Anlage. „Dabei geht es auch darum, dass es Auflagen von den Behörden gibt, damit so ein Hof genehmigt wird“, verweist er.

Icon vergrößern Das Großprojekt wird am südöstlichen Ortsrand von Ludenhausen umgesetzt. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Großprojekt wird am südöstlichen Ortsrand von Ludenhausen umgesetzt. Foto: Christian Rudnik

Es gehe unter anderem darum, ein tragfähiges wirtschaftliches Konzept nachzuweisen. Die beiden bewirtschaften hierfür auch landwirtschaftliche Flächen. Noch verkaufen sie das Heu, künftig werden sie es selbst nutzen. Dafür wurde eine große Lagerhalle errichtet. Sie haben zudem versucht, die Arbeitsabläufe so weit wie möglich zu optimieren. So können sie den Bereich vor den Boxen mit einer Kehrmaschine reinigen, die ehemalige Güllegrube dient als Zisterne, um Wasser aufzufangen und für die Bewässerung der Reithalle und des Reitplatzes zu nutzen. Die Flachdächer werden begrünt und erhalten teils PV-Anlagen.

Das frühere Silo dient künftig als Voltigierzirkel. „Es hat mit 18,5 Metern genau den richtigen Durchmesser, das fügt sich gut“, so Maximilian Müller. Die errichtete Reithalle hat eine Größe von 20 mal 60 Metern. Hinter den einzelnen vier mal vier Meter großen Boxen, die wegen der Frischluftzufuhr offen gestaltet sind, hat jedes Pferd, das allein untergebracht werden soll, einen eigenen kleinen Auslauf. Diesen kann es nutzen, wenn die Wiesen nach Dauerregen oder im Winter nicht zur Verfügung stehen. Es gibt zudem einen großen, teils überdachten Paddock (eine befestigte, graslose und umzäunte Auslauffläche), in der junge und alte Pferde Platz finden sollen. Für bis zu 20 Pferde ist der Bereich ausgelegt, informiert Müller. Einstreu und Liegematten sollen dafür sorgen, dass es den Tieren gut geht.

Er absolvierte als Vorbereitung das „Bildungsprogramm Landwirt“ des Freistaates

Die beiden kommen nicht unmittelbar aus der Landwirtschaft. „Ich würde es als Leidenschaft bezeichnen. Mein Großvater hatte Schafe“, sagt Veronika Müller. Maximillian Müller hat in Vorbereitung auf das Projekt das „Bildungsprogramm Landwirt“ des Landwirtschaftsministeriums absolviert. Darin werden Interessierte weitergebildet, die keinen landwirtschaftlichen Beruf erlernt haben, aber in dem Bereich arbeiten möchten.

Wie viel Geld die beiden in das Projekt gesteckt haben, möchten sie nicht öffentlich sagen. „Es ist natürlich eine Investition, die sich am Ende rechnen soll“, so Maximilian Müller.