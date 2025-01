Neue Schützenkönige bei Hubertus Ludenhausen

An fünf Abenden trafen sich 70 Schützen zum Königs- und Pokalschießen in Ludenhausen, mit 7.000 Schuss war dies das stärkste Schießen der letzten Jahre. In einem vollbesetzten Happergersaal durfte der 1. Schützenmeister Tobias Reizele die Vorstände der umliegenden Vereine, die Gemeinderäte sowie den Ehrenschützenmeister Benedikt Meiendres begrüßen.

Nachdem die bisherigen Königinnen Ronja Sanktjohanser, Manuela Brosselt-Guggemos und Michaela Brosselt-Guggemos durch einen letzten Tanz abdankten, wurden zuerst die Pokalsieger bekannt gegeben. Beim Lichtgewehr setzte sich Vincent Graf mit einem 39,1 Teiler gegen neun weitere Jungschützen durch. Die weiteren Pokale in der Schüler- und Jugendklasse gingen an Melina Patsias 25,0 Teiler (Schüler Luftgewehr), Felix Sanktjohanser 67,7 Teiler (Jugend Luftgewehr) und Louis Karl 31,0 Teiler (Jugend Luftpistole). Bei den Auflageschützen setzte sich Genova Kaiser mit einem 8,4 Teiler an die Spitze, den Pokal Luftpistole sicherte sich Markus Brosselt-Guggemos mit einem 19,7 Teiler, Pokalsiegerin Luftgewehr wurde Sara Pössinger mit einem 12,2 Teiler.

Anschließend wurden die neuen Schützenkönige 2025 proklamiert. In der Jugend gelang Philomena Sepp der beste Schuss mit einem 36,4 Teiler, vor Amelie Huber 63,6 Teiler und Lilli Buttner 81,5 Teiler. Zum ersten Mal wurde der Königstitel in der Disziplin Auflage ausgeschossen. Unter den 13 Teilnehmern hat sich Rosa Happach mit einem 18,9 Teiler den Königstitel gesichert, vor Georg Duschl 24,4 Teiler und Barbara Meiendres 28,4 Teiler. König Schützenklasse Luftpistole darf sich Felix Brundke nennen, mit einem 15,8 Teiler vor Benedikt Happach 25,7 Teiler und Max Kümmeth 30,9 Teiler. Den Titel Königin Luftgewehr holte sich Lena Gauger mit einem grandiosen 4,1 Teiler, danach reihten sich Magdalena Kerler 11,0 Teiler und Daniela Reize 29,7 Teiler ein.

Der Musikverein Thaining sorgte auf dem Ball für beste Tanz- und Feierstimmung. Ein weiteres Highlight war der Showtanz des TSV Schwabbruck.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.