Mächtige Klänge beim Konzert in der Kirche St. Leonhard in Kaufering

Mit einer faszinierenden Kombination aus klassischer Musik und modernen Elementen beeindruckten Verena Meurers-Zeiser an der Harfe und der aus Sardinien stammende Organist Giulio Gelsomino die andächtig lauschenden Zuhörerinnen und Zuhörer in der gut besuchten Wallfahrtskirche St. Leonhard in Kaufering. In dem barocken Sakralbau begrüßte Dr. Thomas Harbich, Kulturreferent des Marktes und musikalischer Leiter, neben Pfarrer Helmut Friedl und Bürgermeister Thomas Salzberger auch Dr. Thomas Goppel. Der Staatsminister a.D. ist Mitinitiator der Konzertreihe, in der von April bis Oktober hochrangige Künstlerpersönlichkeiten in historischen Spielstätten auftreten.

