Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Marode Brücken: Egling beauftragt Anwaltskanzlei wegen Planungen der Bahn

Egling

Marode Brücken: Egling beauftragt Anwaltskanzlei wegen Planungen der Bahn

Bei zwei Eisenbahnbrücken in Egling besteht dringender Handlungsbedarf. Es liegen zwei Optionen auf dem Tisch. Eine will die Gemeinde unbedingt verhindern.
Von Christian Mühlhause
    • |
    • |
    • |
    Die Bahnbrücke im Winkler Weg in Egling muss saniert oder erneuert werden.
    Die Bahnbrücke im Winkler Weg in Egling muss saniert oder erneuert werden. Foto: Thorsten Jordan

    Im Gemeinderat Egling ging es kürzlich um das Thema „Neuordnung für den Bereich der ehemaligen Gaststätte Widmann“. Zur Entscheidung stand eine Abstimmung über eine weitere mögliche Bebauung. Die wurden allerdings mit 12:1 Stimmen abgelehnt, obwohl sich die Gemeinderäte vorstellen können, dort die Schaffung von Wohnraum in einem gewissen Rahmen zu genehmigen. „Aktuell ist das aber nicht sinnvoll, weil es mit einem anderen wichtigen Thema zusammenhängt“, sagt Bürgermeister Ferdinand Holzer auf Nachfrage unserer Redaktion. Es geht um Planungen der DB InfraGo zu zwei Eisenbahnbrücken, die für wenig Begeisterung sorgen. Die Gemeinde lässt sich deswegen auch anwaltlich vertreten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden