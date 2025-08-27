Marode Brücken: Egling beauftragt Anwaltskanzlei wegen Planungen der Bahn

Im Gemeinderat Egling ging es kürzlich um das Thema „Neuordnung für den Bereich der ehemaligen Gaststätte Widmann“. Zur Entscheidung stand eine Abstimmung über eine weitere mögliche Bebauung. Die wurden allerdings mit 12:1 Stimmen abgelehnt, obwohl sich die Gemeinderäte vorstellen können, dort die Schaffung von Wohnraum in einem gewissen Rahmen zu genehmigen. „Aktuell ist das aber nicht sinnvoll, weil es mit einem anderen wichtigen Thema zusammenhängt“, sagt Bürgermeister Ferdinand Holzer auf Nachfrage unserer Redaktion. Es geht um Planungen der DB InfraGo zu zwei Eisenbahnbrücken, die für wenig Begeisterung sorgen. Die Gemeinde lässt sich deswegen auch anwaltlich vertreten.

