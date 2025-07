87-Jähriger bei Verkehrsunfall in Egling schwer verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstag in Egling in den frühen Nachmittagsstunden. Ein 87-jähriger Mann war mit seinem Leichtkraftrad auf der Hammerschmiedstraße unterwegs und missachtete die Vorfahrt, als er auf die Hauptstraße auffuhr. Dort erfasste er laut Polizei frontal ein Auto mit drei Insassen, das auf der Hauptstraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 87-Jährige schwer verletzt, zwei der drei Auto-Insassen wurden ebenfalls verletzt, laut Polizei jedoch verhältnismäßig leicht. Der 87-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehr als 13.000 Euro. (AZ)

