Messe, Markt und Musik: Eresing feiert das Ulrichsfest

Die himmlischen Wettermacher meinten es gut, als am Freitag in der Früh um sechs Uhr ein starkes Gewitter über Eresing zog, denn bis ein paar Stunden später beim Ulrichsfest die Prozession zur Ulrichskapelle zog, hatte sich das Wetter längst beruhigt und es war deutlich kühler und angenehmer als an den Tagen zuvor.

Der Gottesdienst zum Patrozinium wurde in der Pfarrkirche von Erzabt Wolfgang Öxler zusammen mit Pater Franziskus, Pfarrer Michael Kammerlander, Pater Tassilo und Pater Basil aus Kenia, der seit letztem Jahr im Kloster St. Ottilien verweilt, feierlich begangen. Kirchenchor und Musikverein umrahmten ihn. Mit dabei waren auch wieder die Wallfahrer aus Schöffelding, Schwabhausen und Türkenfeld. Nach dem Gottesdienst zogen rund 1000 Gläubige in einer Prozession zur Ulrichskapelle, die südlich von Eresing im Waldrand eingebettet ist. Viele fesch gekleidete Kinder vom Kindergarten gaben der Prozession ein besonderes Bild. Die Schlange der Gläubigen reichte von der Ulrichskapelle bis zum Beginn des Marktes. An der Kapelle gab es eine kurze Andacht, eine weitere Andacht folgte um 14 Uhr in der Pfarrkirche.

Nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche zog die Prozession durch den Markt im Dorf hinaus zur Ulrichskapelle. Foto: Alwin Reiter

Die Feuerwehr sicherte die Straßen während der Prozession ab, zusätzlich half noch ein Futtermittelwagen mit aus, der gerade von einem Aussiedlerhof kam und die Straße für den Verkehr abriegelte. Zu Beginn der Prozession musste sich jedoch ein Polizeiauto mit Blaulicht an den Gläubigen vorbei den Weg zum Einsatzort bahnen.

74 Fieranten bauen beim Markt ihre Stände beim Ulrichsfest in Eresing auf

Bereits am Vormittag waren sehr viele Besucher am Markt. 74 Fieranten boten ihre Waren an. Bei den Spielzeugen gab es gleich von Anfang an große Augen bei den Kindern, aber auch für die Familienküche und den Haushalt gab es heuer zwei interessante Geräte, die einem die Arbeit zu Hause erleichtern. An den Essensständen konnte man sich stärken, für eine nasse Erfrischung war am Rathaus gesorgt, einen schattigen Platz bot das Zelt gegenüber dem Maibaum. Am Dorfplatz unterhielt der Musikverein die Gäste.